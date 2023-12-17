Вчора на Кременчуччині горів приватний житловий будинок

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Травмованих та загиблих немає

Вчора, 16 грудня, о 16.09, на вулиці Академіка Вавилона, у селі Устимівка Кременчуцького району горів житловий будинок. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу загасили о 16.47. Вогонь знищив речі домашнього вжитку. А також пошкодив килим в коридорі будинку, пластиковий підшив стелі вітальні та закоптив стіни в коридорі. Від повного знищення вогнем будинок врятували.

Травмованих та загиблих немає.

До гасіння залучився 6 державний пожежно-рятувальний пост.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.