Вчора на Кременчуччині горів приватний житловий будинок

Вчора, 16 грудня, о 16.09, на вулиці Академіка Вавилона, у селі Устимівка Кременчуцького району горів житловий будинок. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежу загасили о 16.47. Вогонь знищив речі домашнього вжитку. А також пошкодив килим в коридорі будинку, пластиковий підшив стелі вітальні та закоптив стіни в коридорі. Від повного знищення вогнем будинок врятували.
Травмованих та загиблих немає.
До гасіння залучився 6 державний пожежно-рятувальний пост.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
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