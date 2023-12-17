«Через постійні збори виникає думка перевести дитину в іншу школу»: кременчуцькі батьки скаржаться на «новорічні збори» у школах

Напередодні новорічних свят у батьків додалось витрат — благодійні новорічні збори, святкові програми для діток із «солодким столом», купівля новорічних костюмів, подарунків тощо. Це додало «навантаження» на кишені батьків. Кременчужанка Марина, дитина якої навчається у ліцеї № 5, розповіла, що з початку року до батьківського комітету здала 950 грн, але цієї суми ледь вистачає, щоб покрити новорічні свята.
За її словами, батьківський комітет витрачає кошти, не зважаючи на можливості батьків, мотивуючи це політикою школи — вітати дітей подарунками.
І це, крім того, каже Марина, що щомісячно потрібно здати на підручники 350 грн, підтримати донатом військових, дати дитині з собою щось поїсти, одягти, і це тільки шкільні витрати. А зараз на Новий рік потрібне святкове вбрання, дитина хоче костюм Ельзи, але якщо купувати з нуля, то це 300-1200 грн.
Звичайно, усі донати добровільні й саме школа нічого не вимагає, каже Марина.
Кременчужанка Олена — мама двох хлопчиків, що навчаються в молодших класах школи № 20. Каже, що за кілька років здали гроші один раз:
За її словами, збори у батьківський комітет залежать від батьків: якщо більшість має можливість та бажання здавати кошти, то з цим важко боротися.
У школі № 9 батьки теж здають до батьківського комітету по кількасот гривень.
Схожа ситуація і в ліцеї № 25.
Нагадаємо, що 23 грудня 2016 року депутати Кременчуцької міськради ухвалили на сесії рішення про заборону збору батьківських внесків у школах та дитсадках.
Перший пункт згаданого рішення звучить так:
У тексті рішення не зазначено, кому заборонили збирати кошти (дирекції, вчителям, батьківським комітетам, волонтерам тощо). Натомість у тексті чітко вказано, з кого заборонено збирати кошти — їх заборонено збирати з батьків учнів та вихованців. Різні особи по-різному трактують для себе згадане рішення міськради. Зазвичай директори шкіл демонструють усвідомлення ухваленого міськрадою рішення і повідомляють, що в їхніх навчальних закладах батьки про дане рішення поінформовані. Водночас батьківські комітети у багатьох школах і надалі збирають з батьків кошти. Щоправда, батьки у різних класах реагують по-різному — десь погоджуються здавати, десь відмовляються, посилаючись на рішення міськради.
Однак, попри рішення Кременчуцької міськради про заборону збору батьківських внесків, збирання цих коштів не можна кваліфікувати як порушення закону. Такі дії можна вважати невиконанням рішення міськради, та вони не суперечать ЗУ «Про освіту». Статтею 61 закону серед додаткових джерел фінансування навчальних закладів передбачені, зокрема, і «добровільні грошові внески, отримані… від окремих громадян».
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