«Через постійні збори виникає думка перевести дитину в іншу школу»: кременчуцькі батьки скаржаться на «новорічні збори» у школах

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 579 Коментарів: 1

А у скільки вам обходиться шкільне життя дитини?

Напередодні новорічних свят у батьків додалось витрат — благодійні новорічні збори, святкові програми для діток із «солодким столом», купівля новорічних костюмів, подарунків тощо. Це додало «навантаження» на кишені батьків. Кременчужанка Марина, дитина якої навчається у ліцеї № 5, розповіла, що з початку року до батьківського комітету здала 950 грн, але цієї суми ледь вистачає, щоб покрити новорічні свята.

— Частину коштів здали у вересні, але після дня вчителя усі гроші, що були здані у фонд класу, закінчилися. Святкування дня вчителя обійшлось понад 4000 грн. Гелловін, День козацтва, Святого Миколая також влетіли «у копієчку», бо дарували подарунки дітям.

За її словами, батьківський комітет витрачає кошти, не зважаючи на можливості батьків, мотивуючи це політикою школи — вітати дітей подарунками.

— Наразі постало питання про святкування Нового Року. Обов’язково треба кудись вести, когось запрошувати, бо просто так відсвяткувати у класі не годиться. Свято за межами школи, з «солодким столом» та подарунками обійдеться приблизно по 500 грн з родини. При цьому не факт, що кошти у фонді класу залишаться після святкувань: у січні доведеться здавати ще, бо далі будуть інші свята. А де брати гроші, нікого не хвилює. До того ж із зібраних коштів, лише відсотків 25% пішли саме на клас для навчання, комфорту дітей.

І це, крім того, каже Марина, що щомісячно потрібно здати на підручники 350 грн, підтримати донатом військових, дати дитині з собою щось поїсти, одягти, і це тільки шкільні витрати. А зараз на Новий рік потрібне святкове вбрання, дитина хоче костюм Ельзи, але якщо купувати з нуля, то це 300-1200 грн.

— Нещодавно був збір до Святого Миколая для дітей сиріт — потрібно приносити нові іграшки, цукерки, канцтовари. Звісно, це потрібно. Але якщо чесно, мінімальний новорічний набір цукерок близько 100-150 грн, ціни на канцелярію — космос, нові іграшки — десь 300 грн — ти ж не принесеш стару іграшку діткам. І у мене вибір, або я купую набір своїй дитині, або віддаю його на акцію. На жаль, дозволити собі придбати два набори я не можу.

Звичайно, усі донати добровільні й саме школа нічого не вимагає, каже Марина.

— Дитині у школі подобається, але саме через постійні збори на «свята», виникає думка перевести дитину в іншу школу, тому що більшість знайомих у різних школах міста називають доволі посильні суми. Знайомі водять дітей до шкіл 10, 28, 30, 1, 27 і там здають значно менше.

Кременчужанка Олена — мама двох хлопчиків, що навчаються в молодших класах школи № 20. Каже, що за кілька років здали гроші один раз:

— У нас чудовий батьківський комітет. Ми у першому класі здали по 1000 грн за дитину і цієї суми нам вистачило досі: на всі свята та подарунки, печиво та вода у сховищі та інші організаційні витрати. Подарунки вчительці дуже скромні: десь до 500 грн.

За її словами, збори у батьківський комітет залежать від батьків: якщо більшість має можливість та бажання здавати кошти, то з цим важко боротися.

— Ми здаємо доволі скоромно, — каже мама 8-річної Катерини, що навчається у школі № 10. — На День вчителя, вітаємо з днем народження вчителів, які викладають у класі. Немає зборів на подарунки для керівництва школи тощо. Практично, зараз здаємо лише на підручники. На день народження вчителя здали по 100 грн, так само і на День вчителя. Подарунки доволі скромні, на кшталт кава, цукерки. Решта зі зібраних коштів залишається на інші свята.

У школі № 9 батьки теж здають до батьківського комітету по кількасот гривень.

— Ми здаємо раз на рік до батьківського комітету 200 грн. Якщ о цих коштів не вистачає, то додаємо. За дітей, які ходять до школи, батьки ще вносять кошти на харчування, але моя дитина зараз навчається дистанційно, — розповіла мама учня початкових класів у школі № 9.

Схожа ситуація і в ліцеї № 25.

— На початку року здавали по 300 грн. Поки що все, — каже мати старшокласника, що навчається у ліцеї № 25. — Можливо, ще по 300 грн здаватимемо після Нового року, якщо не вистачить. Але поки що мовчать. Торік так вийшло, що взагалі не здавали.

Нагадаємо, що 23 грудня 2016 року депутати Кременчуцької міськради ухвалили на сесії рішення про заборону збору батьківських внесків у школах та дитсадках.

Перший пункт згаданого рішення звучить так:

«Заборонити збір коштів з батьків учнів та вихованців у закладах освіти, підпорядкованих департаменту освіти, на утримання зазначених закладів».

У тексті рішення не зазначено, кому заборонили збирати кошти (дирекції, вчителям, батьківським комітетам, волонтерам тощо). Натомість у тексті чітко вказано, з кого заборонено збирати кошти — їх заборонено збирати з батьків учнів та вихованців. Різні особи по-різному трактують для себе згадане рішення міськради. Зазвичай директори шкіл демонструють усвідомлення ухваленого міськрадою рішення і повідомляють, що в їхніх навчальних закладах батьки про дане рішення поінформовані. Водночас батьківські комітети у багатьох школах і надалі збирають з батьків кошти. Щоправда, батьки у різних класах реагують по-різному — десь погоджуються здавати, десь відмовляються, посилаючись на рішення міськради.

Однак, попри рішення Кременчуцької міськради про заборону збору батьківських внесків, збирання цих коштів не можна кваліфікувати як порушення закону. Такі дії можна вважати невиконанням рішення міськради, та вони не суперечать ЗУ «Про освіту». Статтею 61 закону серед додаткових джерел фінансування навчальних закладів передбачені, зокрема, і «добровільні грошові внески, отримані… від окремих громадян».