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Надзвичайні новини, Полтавщина

Нелегальний продаж зброї: на Полтавщині затримали злочинне угрупування

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 0

Вилучену зброю планується передати на потреби Збройних сил України, заявили в СБУ.

Служба безпеки України і Національна поліція затримала злочинне угруповання, яке намагалось продати арсенал бойових гранат і автоматичну зброю. Про це повідомили у пресслужбі СБУ на їх Facebook-сторінці 26 квітня. 

За словами правоохоронців, групування шукало покупців серед криміналітету завдяки своїм особистим зв’язкам з ними. Співробітники СБУ затримали організатора і двох учасників групи на спробі продажі зброї, розповіли у Службі.

Наразі за викритим фактом триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Вилучену зброю планується передати на потреби Збройних сил України, заявили в СБУ.

Нагадаємо, у Полтаві затримали 9 чоловіків, які входили до злочинного угрупування та займалися вимаганням грошей і майна, а також допомагали знайомим «владнати» справи із конкурентами. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: СБУ зброя
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