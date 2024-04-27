Понад 1 мільйон гривень влада витратить на ремонт та захист будинку купця Чуркіна

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 333

Кременчуцька влада витратить 1 млн 38 тисяч гривень на забезпечення охорони та на ремонт покрівлі пам’ятки культурної спадщини «Будинок купця І-ї гільдії Григорія Чуркіна», що розташований у Крюкові. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії міської ради 26 квітня.

Всередині будинку планують встановити автоматичні ворота та камери відеоспостереження з передачею їх на пульт спостереження. Раніше там працювала сигналізація, але після замикання електропроводу пристрій не працював. За словами фахівців КГЖЕП «Автозаводське», у будинку бували сторонні особи. Охорона приміщення коштуватиме 538 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про руйнування історичної пам’ятки — «Будинок купця І-ї гільдії Григорія Чуркіна».