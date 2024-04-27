У Кременчуці на облаштування підвалу під укриття витратять понад 5 млн гривень

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На облаштування підвального приміщення на вулиці Шевченка, 64 у Кременчуці виділили 5 млн 163 тис. гривень. У майбутньому сховищем користуватиметься дитячий садок № 32. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії міської ради 26 квітня.

— Я не буду давати прогнози (коли буде готове укриття — ред.) Позитивні прогнози можуть бути лише тоді, коли будемо розуміти, чи завтра призвуть цих будівельників на інші роботи або у Збройні сили, — сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначили, що наразі КГЖЕП (комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне господарство) «Автозаводське», як перший етап облаштування найпростішого укриття, прийняло рішення про замовлення проєктно-кошторисної документації.

Нагадаємо, за два роки будівництва укриттів в закладах освіти Кременчука планується витратити понад 120 мільйонів гривень.