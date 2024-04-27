Збитки на майже 2,5 мільйони гривень. У Кременчуцькому районі виявили човен та сітки рибалок-браконьєрів

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Сьогодні в області діє заборона на вилов риби

25 квітня біля села Липове в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища правоохоронці та екологи виявили браконьєрський човен, майже 150 кілограмів риби та 840 метрів сіток. Поліція розпочала розслідування. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління національної поліції Полтавщини 27 квітня.

За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять близько 2,5 мільйони гривень.

Правоохоронці розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання — до 3 років обмеженням волі.

Нагадаємо, з 1 квітня на Полтавщині діє весняно-літня заборона на вилов риби.