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Збитки на майже 2,5 мільйони гривень. У Кременчуцькому районі виявили човен та сітки рибалок-браконьєрів

Сьогодні, 13:16 Переглядів: 179

Сьогодні в області діє заборона на вилов риби

25 квітня біля села Липове в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища правоохоронці та екологи виявили браконьєрський човен, майже 150 кілограмів риби та 840 метрів сіток. Поліція розпочала розслідування. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління національної поліції Полтавщини 27 квітня. 

За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять близько 2,5 мільйони гривень. 

Правоохоронці розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання — до 3 років обмеженням волі. 

Нагадаємо, з 1 квітня на Полтавщині діє весняно-літня заборона на вилов риби.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: браконьєри рибалка
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