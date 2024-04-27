30 років вишиває: у Кременчуці відкрилася ювілейна виставка педагога Володимира Кулаженка

На виставці представлено понад 60 робіт митця та його бабусі, яка передала онуку своє захоплення вишивкою
26 квітня у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася ювілейна виставка 59-річного педагога Володимира Кулаженка, який 30 років вишиває картини хрестиком без вузлів.
На виставці «30 років натхнення» представлено понад 60 робіт митця та його бабусі — Парасковії Кулаженко, яка передала онуку своє захоплення вишивкою.
Володимир Кулаженко вишиває тільки хрестиком, у дитинстві пробував інші техніки, але вони не припали йому до душі. Чоловік використовує полтавський хрестик, який від класичного відрізняється тим, який вигляд має зворотна сторона виробу, та накладкою самого хрестика.
Володимир Кулаженко каже, що зараз його найулюбленіша робота – «Скорбота та надія», яка уособлює трагізм війни та віру у перемогу. Цю роботу чоловік зробив останньою, на неї пішло 8 місяців.
Найбільше часу йому знадобилося, аби вишити «Щукове озеро» — півтора року, бо ця картина мала 65 дуже схожих відтінків.
Присутні на відкритті виставки запитали, чи є у Володимира Кулаженка учні, яких він навчає вишивати. Він відповів, що немає, адже молодь зараз усе робити швидко, а вишивання картин — це кропітка робота, яка потребує багато часу і терпіння. Та висловив думку, що, можливо, молодь з віком прийде до такого хобі.
Мати Володимира Кулаженка Валентина Олексіївна подарувала синові альбом, де зібрані його роботи. Створити цей альбом допомогла Оксана Бондаренко, головна художниця Міського палацу культури
Виставка «30 років натхнення» триватиме до 19 травня. Побачити вишивані роботи можна у галереї на вулиці Коцюбинського, 4. Вона працює з 10.00 до 18.00 (крім понеділка і вівторка).
Читайте також:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.