У Кременчуці піднявся рівень води у Дніпрі: оголошено жовтий рівень небезпеки

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Мешканцям, що проживають у зоні підтоплення, рекомендують утриматись від вживання води з криниць, заявили у пресслужбі міської ради

27 квітня у Кременчуці, в річці Дніпро, зафіксували підвищений рівень води — верхній б’єф має рівень 81,4 метра, а нижній б’єф — 65,7 метра. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний».

Як зазначили в Українському гідрометеорологічному центрі, 26 та 27 квітня у верхній частині Кременчуцького водосховища внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, можливі різкі коливання рівнів води з частковим затопленням заплави та понижених прирічкових територій. Через це у Полтавській області оголошено 1 рівень небезпеки — жовтий.

Мешканцям, що проживають у зоні підтоплення, рекомендують утриматись від вживання води з криниць через можливий ризик інфекційних хвороб, заявили у пресслужбі міської ради.

Нагадаємо, на початку квітня на Кременчуцькому водосховищі відбулось комісійне обстеження берегової лінії у зв’язку з різким підвищенням рівня води, що створило складну ситуацію в районі села Мозоліївка. Члени комісії прийшли до висновку, що підвищення рівня води загрожує руйнуванням дамб та підтопленням сіл на узбережжі Кременчуцького водосховища.

Раніше Кременчуцька районна військова адміністрація сповістила, що рівень води у Дніпрі в межах норми й загрози підтоплення немає. Однак паводок очікували у Кременчуці ще 8 березня.

Також в кінці березня КРВА попереджала, що у Кременчуці проведуть тактичні навчання допоможуть відпрацювати оперативні дії у разі розливу Дніпра.