«Пляжі і бордюри життя не врятують». У Кременчуці провели акцію «Гроші на ЗСУ»

Учасники акції, зокрема, скандували «Ганьба!» владі, «Пляж і бордюри життя не врятують. Гроші на ЗСУ», «Владу в окопи»
27 квітня біля приміщення Кременчуцької міської ради влаштували акцію «Гроші на ЗСУ». Люди виступали за збільшення видатків від кременчуцької влади на допомогу українській армії та за зменшення некритичних витрат.
Жителька Кременчука Лілія Кай бере участь в акції вперше. Жінка каже, що її син перебуває на війні з 2015 року і «пройшов усі гарячі точки».
Кременчужанка додає, що субота у неї — це робочий день, «буквально вибігла на 10 хвилинок». Лілія планує і надалі брати участь в акції.
Під час акції активісти порушили тему «бордюрних тендерів», яку активно обговорювали як і в місті, так і в області, зокрема на засіданні робочої групи «Прозорість і підзвітність». Місцева жителька Анна каже, що надіслала запит до комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління», щоб дізнатися адреси, де планують замінити та встановити нові бордюри.
Учасники акції, зокрема, скандували «Ганьба!» владі, «Пляж і бордюри життя не врятують. Гроші на ЗСУ», «Владу в окопи».
Нагадаємо, робоча група «Прозорість і підзвітність» на Полтавщині рекомендувала скасувати договір комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» на заміну бордюрів. У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП. Загальна вартість «бордюрних тендерів» складає понад 3 млн грн.
Акція «Гроші на ЗСУ» проводиться з жовтня минулого року.
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