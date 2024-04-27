«Пляжі і бордюри життя не врятують». У Кременчуці провели акцію «Гроші на ЗСУ»

27 квітня біля приміщення Кременчуцької міської ради влаштували акцію «Гроші на ЗСУ». Люди виступали за збільшення видатків від кременчуцької влади на допомогу українській армії та за зменшення некритичних витрат.

Жителька Кременчука Лілія Кай бере участь в акції вперше. Жінка каже, що її син перебуває на війні з 2015 року і «пройшов усі гарячі точки».

— Хочу сказати, що дуже багато хлопців гинуть від втрати крові. Немає машин, щоб вивести до стабпункту (стабілізаційний пункт — місце, де бойові медики надають першу медичну допомогу — ред.). Вони їх несуть пораненими по 2-3 кілометри на собі. І коли я чую, що наші керманичі отримують зарплати по 100 тисяч, коли чую, що по мільйону гривень заробляє директор (керівник комунального підприємства «Кременчуцька телерадіокомпанія» Сергій Перепелятник — ред.), у мене на душі дуже боляче, — говорить Лілія Кай.

Кременчужанка додає, що субота у неї — це робочий день, «буквально вибігла на 10 хвилинок». Лілія планує і надалі брати участь в акції.

Під час акції активісти порушили тему «бордюрних тендерів», яку активно обговорювали як і в місті, так і в області, зокрема на засіданні робочої групи «Прозорість і підзвітність». Місцева жителька Анна каже, що надіслала запит до комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління», щоб дізнатися адреси, де планують замінити та встановити нові бордюри.

— Ми проїхались по тих вулицях. Там бордюри не в критичному стані. Я розумію, якщо там щось стирчало б, загрожувало безпеці руху — але ні, цілком нормальні бордюри. Є можливо 1 чи 2 трохи позбивані, але некритично. Також нам в запиті написали, що на одній вулиці неможлива заміна менше 10 одиниць — тобто якщо 2 бордюри вже треба заміняти, то 2 не замінять, а замінять 10, — розповідає активістка.

Учасники акції, зокрема, скандували «Ганьба!» владі, «Пляж і бордюри життя не врятують. Гроші на ЗСУ», «Владу в окопи».

Нагадаємо, робоча група «Прозорість і підзвітність» на Полтавщині рекомендувала скасувати договір комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» на заміну бордюрів. У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП. Загальна вартість «бордюрних тендерів» складає понад 3 млн грн.

Акція «Гроші на ЗСУ» проводиться з жовтня минулого року.