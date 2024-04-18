«Прозорість і підзвітність» рекомендує скасувати договір на заміну бордюрів у Кременчуці

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 309 Коментарів: 1

До двох переможниць у цьогорічних «бордюрних закупівлях» та загалом до тендерів у влади та держорганів контролю є низка питань

Робоча група «Прозорість і підзвітність» на Полтавщині рекомендувала скасувати договір комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» на заміну бордюрів. У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму telegram-каналі 17 квітня.

У повідомленні зазначили, що інше профільне комунальне підприємство громади має у своєму розпорядженні ресурси, працівників і техніку. У фахівців виникли питання й до того, що намір придбання бортового каменю перевищує планові потреби більше, ніж у 3 рази.

Податківці висловили зауваження щодо переможця закупівлі. Зокрема акцентували на відсутності у ФОП матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

Зазначимо, що мова йде про підприємицю Ганну Бєлкіну, яка має широкий перелік видів підприємницької діяльності (від будівництва приміщень до послуг перукарень) та питання щодо технічного забезпечення та кількості найманих працівників на ремонт та встановлення бордюрів. Загалом з середини березня з ФОП Бєлкіна було підписано 4 «бордюрних» договори на загальну суму понад 2,5 млн грн.

Перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пелипенко заявив, що «наймані працівники можуть з’явитись після того, як людина підписала відповідний контракт» і додав, що «рекомендація групи «Прозорість і підзвітність» є рекомендацією». Про це він сказав під час засідання виконавчого комітету 17 квітня.

Чиновник наголосив, що у комунальних підприємствах міста нині не вистачає працівників для виконання запланованих робіт.

ШРБУ також має ще один «бордюрний договір» з іншою підприємицею — Інною Семихат на понад 1,1 млн грн. Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області розпочало моніторинг цієї закупівлі. Зокрема, у служби є питання щодо підтвердження досвіду на виконання схожих робіт підприємицею, місце проведення робіт, розрахунку договірної ціни та щодо документів на відповідність бортового каменю згідно з ДСТУ.

Нагадаємо, кременчужани отримали від влади відповідь на петицію про скасування 2 тендерів на заміну бордюрних каменів.