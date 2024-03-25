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Кременчужани просять скасувати закупівлі на заміну та встановлення бордюрів

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 403

Закупівлі потрапили у поле зору «Кременчуцького Телеграфа»

Жителі Кременчука створили петицію, у якій просять скасувати 2 тендери на ремонт та заміну бортових каменів на загальну суму понад 1,5 млн грн. Відповідне звернення з’явилось на сайті електронних петицій Кременчука 25 березня. 

За словами ініціатора петиції Максима Ворони, від влади вимагається перенаправити ці кошти на потреби Збройних сил України.

— Ми погоджуємося з тим, що місто має функціонувати в нормальному режимі: потрібно ремонтувати дороги, забезпечувати лікарні та навчальні заклади, ремонтувати електромережі та іншу інфраструктуру; але є некритичні витрати, які можуть зачекати. Одна з таких витрат — оновлення бордюрів, — написав Максим Ворона.

Додамо, що закупівлі потрапили у поле зору «Кременчуцького Телеграфа». Станом на сьогодні у закупівлях вже є переможці, дві підприємиці — Бєлкіна Ганна Миколаївна та Семихат Інна Вікторівна. 

За даними Опендатабот та Youcontrol, ФОП Бєлкіна має з десяток видів діяльності — від будівництва приміщень та навчання до малярних і штукатурних робіт, роздрібної торгівлі, послуги перукарень та салонів краси.

Скрин з Youcontrol

Як вказано у Clarity Project, підприємиця підписала 20 договорів на суму понад 1,5 млн грн, усі з комунальними структурами Кременчука.

Ганна Бєлкіна має зв’язки з кількома комунальними підприємствами міста через спільний номер телефону, аналогічно, як і у підприємця Павла Шиліна.

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ФОП Семихат має надати комунальному підприємству «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» відповідні документи до 26 березня, адже наразі учасник не відповідає вимогам, які вказані у тендері. Відомо, що підприємиця зареєструвалась у 2021 році, почала працювати з державними коштами з кінця минулого року, усі угоди укладені з київським коледжем.

Для того, щоб міський голова розглянув петицію, вона має зібрати 250 голосів за 90 днів. 

 

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ілюстративне
Теги: бордюр бортовий камінь Prozorro петиція
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