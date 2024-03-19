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У Кременчуці планують замінити і встановити бордюри за понад 1,5 млн грн

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 141

Роботи мають виконати до кінця 2024 року

Комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» оголосило 2 тендери на заміну та встановлення бортового каменю. Загальна вартість договорів складає 1 млн 617 тис. гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Як вказано у тендерній документації, у цю вартість входить і закупку самого каменю та всіх необхідних матеріалів для робіт — загалом планують закупити 1600 штук. Роботи мають виконати до кінця поточного року.

Додамо, на ремонт доріг у Кременчуці у 2024 році влада планує витратити 131 млн 762,2 тис. грн, з них:

  • на поточний ремонт вулично-шляхової мережі  та внутрішньоквартальних проходів — 119 млн 603,5 тис. грн;
  • капітальний ремонт вулично-шляхової мережі міста — 1 млн грн.
ПО ТЕМІ:

«Кричущі адреси». Кременчужани скаржаться на стан внутрішньоквартальних доріг

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: бордюр
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