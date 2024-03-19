До Кременчука завітав «зайчик» Вєрки Сердючки: інтерв'ю та концерт Дмитра Волканова

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 335

18 березня, до Кременчука з концертом завітав співак Дмитро Волканов, який раніше виступав з Вєркою Сердючкою, а потім розпочав сольну кар'єру.

Перед концертом журналісти поспілкувалися з артистом та почули цікаві відповіді на свої запитання.

— Кременчук не перше місто у вашому турі, враження вже, мабуть, є. Тож в якому місті фанати Вас зустріли найтепліше?

— Знаєте, у нас настільки команда любить працювати, любить те, чим ми займаємося, тому ми віддаємо всі сили на сцені, і люди нас сприймають в кожному місті, селищі та містечку. Немає такого, що десь гірше, а десь ліпше, завжди — успіх.

— Чи гуляли вже Кременчуком?

— Чесно, проїхалися тільки по набережній, там у вас по мосту проїхали. Знаєте, що хочеться зазначити? Все добре, ось тільки поки доберешся до Кременчука — ту-ту-ду-дух, ту-ту-ду-дух. Ми ще їхали з Умані, тож трошки важкувато нам далися останні 50 кілометрів перед Кременчуком, але так то плануємо сьогодні погуляти містом ввечері.

— Відомо, що Ви працювали у команді Андрія Данилка і відносно нещодавно почали сольну кар'єру. Скажіть, будь ласка, що Вас підштовхнуло до цього? І у яких відносинах зараз з Андрієм Данилком? Чи спілкуєтеся?

— Я 4 роки дійсно пропрацював у колективі Вєрки Сердючки, тому що я перед тим був учасником «Х-фактор», саме у команді Андрія Данилка, тоді ми зайняли 2 місце, до речі. І от після роботи в колективі, звичайно, за 4 роки я робив там вже все, що я міг: і співав, і танцював, і знімав, і монтував. Було дуже багато всіляких заходів, де я набирався досвіду і, певно, що в якийсь момент, я все ж таки з Данилком поговорив про те, що хотів би займатися сольною кар'єрою. До речі, останній рік роботи в колективі Вєрки Сердючки я вже писав сольні пісні, і Андрій Михайлович мене поступово підтримував, підштовхував для сольної кар'єри. Потім, коли перші успіхи з’явилися з піснею «Намалюй на папері», він підтримав моє рішення піти з колективу, тому вже можна сказати, сьогодні, рік і 1 місяць, як я працюю сольно і жодним чином не шкодую про це. Я дуже вдячний Данилку за те, що він все ж таки мене підтримав, я тут знаходжуся саме завдяки йому. Тому зараз ми маємо гарні взаємини — Андрій Данилко мене підтримує, ми з ним спілкуємося не так часто, як хотілось би, тому що і він зайнята людина, і ми постійно їздимо, у нас кожен день, тури розписані. Тому, як є можливість, то зідзвонюємося, списуємося.

— Чи були якісь курйозні моменти на концертах?

— Ой, та повно. Ви знаєте, моє улюблене хобі — виставляти в ТікТок відео, коли жіночки на концерт приходять, вдівають найліпшу сукню, виходять до мене на сцену і ми з ними так запалюємо. У нас був концерт у місті Олександрівка, ми його, до речі, проїжджали, коли їхали до вас, і в нас там була курйозна ситуація. Вийшла жіночка така на сцену, вона дуже симпатична, то навіть така шапка-ушанка була, махрові колготи і сукня в’язана, і її всі знають, вона там місцева знаменитість, така, значить, Натаха. Люди кажуть: «О, Натаха наша прийшла на концерт». То ми там з Натахою такий фурор зробили, що у нас на цьому відео 4 млн переглядів. То у нас курйози завжди, постійно.

— Ви декілька разів переносили свої концерти у Кременчуці. З чим це пов’язано?

— Ну дивіться, люди не купують квитки. Це абсолютно нормальна практика. Я оце не люблю «з технічних причин я переношу концерт». Не з технічних, просто розумієте, у нас є команда, у нас є дуже багато людей за мною ще, нам треба заплатити оренду залу, нам треба приїхати, заселитися — це все гроші. А хто ж буде це робити, якщо воно нерентабельне? Це нормально, абсолютно прикольна ситуація, тому я абсолютно не засмучуюся, що ми там переносили ці концерти. Той, хто хотів, сьогодні прийде, а до цього, ну, просто значить не було у людей бажання, і це абсолютно нормально. Ми — молодий артист, який тільки зростає, тому це не проблема.

— В одному з інтерв’ю Ви сказали, що співаєте в жанрі шансон? Чому обрали саме такий жанр?

— Дивіться, всі співають попсу, а я буду шансон. Чому б ні, завжди не хочеться бути як всі — це по-перше. По-друге, в шансоні я почуваюсь абсолютно вільно. Я на цій музиці виріс. У мене дідусь був весільним музикантом, він мене брав ще з 5 років на ці весілля, я там співав ці всі пісні. Я ніколи не слухав оці всі моднячі пісні. У мене в школі майже не було друзів, тому що коли всі компанією збиралися на квартирі, загалом слухали оці моднявки, й коли я підключався до колонки, всі чомусь виходили в магазин, хтось на балкон, щоб погуляти, але не слухати те, що слухаю я.

Детальніше дивіться у відео:

Після інтерв’ю у залі Міського палацу культури розпочався концерт.

Усі фанати з нетерпінням чекали виходу Дмитра на сцену. А коли він вийшов, присутні в залі почали гучно аплодувати та вигукувати.

Розпочав концерт Дмитро Волканов з пісні, яка принесла йому найперші успіхи — «Намалюю на папері».

Далі концерт продовжився такими піснями, як «Я тебе люблю», «Тебе знайшов», «В рожевих снах», «Сумую» та іншими. А перед кожною піснею артист розповідав коротку передісторію, як надихнувся написати ту чи іншу пісню.

Цього вечора Дмитро запалював зал Міського палацу культури, а фанати його в цьому підтримували.

Після концерту усі слухачі та глядачі виходили з палацу задоволені та ще підспівуючи улюблені пісні.