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Суд не задовольнив позов кременчуцьких батьків, які виступили проти реорганізації гімназії №29

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 314

 

Депутат Богдан Лазоренко повідомив, що планується подавати апеляційну скаргу

Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову матері одного з учнів Кременчуцької гімназії № 29. Про це депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко повідомив у своєму телеграм-каналі. Батьки звернутись до суду, щоб оскаржити дії міського голови й міськради щодо реорганізації гімназії № 29 та визнати їх протиправними. Кременчужани планували через суд досягти того, аби їхні діти змогли здобувати освіту у гімназії, щоб їм не довелося переходити у ліцей № 6 «Правобережний».

Проте 19 березня суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог. Богдан Лазоренко написав:

Незважаючи на всі аргументи представника мами одного з учнів 29-ї гімназії, суддя став на бік Кременчуцької міської ради.

Депутат додав, що без зайвих оціночних суджень на адресу суду чекатиме повний текст судового рішення, а тоді почнеться підготовка апеляційної скарги.

Нагадаємо, про реорганізацію Кременчуцької гімназії № 29 стало відомо у лютому 2023 року. Батьки вимагали, щоб міська влада не закривала школу. 

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Представники департаменту освіти кілька разів зустрічалися з педколективом і батьками учнів гімназії, щоб обговорити дане питання. Навіть бійці ЗСУ звернулися до мера Віталія Малецького, виступивши проти закриття гімназії № 29.

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У грудні 2023 року кременчужани вирішили йти до суду.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: гімназія №29 суд реорганізація
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