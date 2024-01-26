Боротьба за гімназію №29: суд залучає третіх осіб

Депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко поділився з редакцією подробицями судової справи, яка розглядається Полтавським окружним адміністративним судом за позовом батьків учнів 29 гімназії
Цього тижня відбулося чергове підготовче судове засідання у справі, про визнання неповноважною сесію Кременчуцької міської ради, визнання незаконним прийнятого рішення про визначення форми освітнього процесу для учнів Кременчуцької гімназії № 29, та щодо визнання протиправності дій міського голови.
Так суддя, Супрун Є.Б., залучив у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, окрім позивачки, інших батьків учнів Кременчуцької школи. Своє рішення суддя обґрунтував особистими заявами представниць батьківського комітету про бажання брати участь у справі на стороні позивачки Лесі Киричок. Серед тих, хто підтримує позовні вимоги позивачки, Наталія Голік, яка разом з іншими батьками була присутня на вересневій сесії Кременчуцької міської ради, та виступала з трибуни перед депутатами.
За клопотанням міської ради, суддя також залучив до справи Департамент освіти та саму гімназію № 29, як окремих юридичних осіб. Своєю чергою на думку адвоката позивача Руслана Лазоренка, оскільки департамент створений міською радою, засновником гімназії є також міська рада, що в робочому порядку взаємодіє з даними юридичними особами, подібний крок не має жодного юридичного обґрунтування та необхідності.
За поясненням відповідача, таке рішення депутати приймали лише тому, що 14.07.2023 за № 18 Кременчуцьким районним управлінням Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області було винесено припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. З огляду на викладені обставини та положення чинного законодавства України, з метою недопущення спричинення шкоди життю чи здоров’ю дітей та працівників закладу освіти було прийнято пункт 3 рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області «Про визначення форми організації освітнього процесу в окремих закладах середньої освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області» від 1.09.2023.
Батьки учнів гімназії неодноразово зверталися до влади з проханням нарешті розпочати процес облаштування системи протипожежної сигналізації у навчальному закладі, що має справжнє бомбосховище. Своєю чергою міські чиновники, в особі профільних заступників міського голови, а також Департаменту освіти, за словами Лазоренка, це питання свідомо замовчували, сподіваючись на перспективу зачинити навчальний заклад.
Однак, як ми зазначали раніше, депутат Лазоренко зазначає, що номери мобільних телефонів, які депутати заповнювали власноруч, не співпадають з тими, які невстановлені особи використовували для голосувань у мобільному додатку Viber.
Наступне судове засідання призначене на 8 лютого 2024 року.
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