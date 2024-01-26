Боротьба за гімназію №29: суд залучає третіх осіб

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 235

Цього тижня відбулося чергове підготовче судове засідання у справі, про визнання неповноважною сесію Кременчуцької міської ради, визнання незаконним прийнятого рішення про визначення форми освітнього процесу для учнів Кременчуцької гімназії № 29, та щодо визнання протиправності дій міського голови.

Так суддя, Супрун Є.Б., залучив у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, окрім позивачки, інших батьків учнів Кременчуцької школи. Своє рішення суддя обґрунтував особистими заявами представниць батьківського комітету про бажання брати участь у справі на стороні позивачки Лесі Киричок. Серед тих, хто підтримує позовні вимоги позивачки, Наталія Голік, яка разом з іншими батьками була присутня на вересневій сесії Кременчуцької міської ради, та виступала з трибуни перед депутатами.

За клопотанням міської ради, суддя також залучив до справи Департамент освіти та саму гімназію № 29, як окремих юридичних осіб. Своєю чергою на думку адвоката позивача Руслана Лазоренка, оскільки департамент створений міською радою, засновником гімназії є також міська рада, що в робочому порядку взаємодіє з даними юридичними особами, подібний крок не має жодного юридичного обґрунтування та необхідності.

За поясненням відповідача, таке рішення депутати приймали лише тому, що 14.07.2023 за № 18 Кременчуцьким районним управлінням Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області було винесено припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. З огляду на викладені обставини та положення чинного законодавства України, з метою недопущення спричинення шкоди життю чи здоров’ю дітей та працівників закладу освіти було прийнято пункт 3 рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області «Про визначення форми організації освітнього процесу в окремих закладах середньої освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області» від 1.09.2023.

Батьки учнів гімназії неодноразово зверталися до влади з проханням нарешті розпочати процес облаштування системи протипожежної сигналізації у навчальному закладі, що має справжнє бомбосховище. Своєю чергою міські чиновники, в особі профільних заступників міського голови, а також Департаменту освіти, за словами Лазоренка, це питання свідомо замовчували, сподіваючись на перспективу зачинити навчальний заклад.

— У відзиві на позов, представники міської ради, вже навіть не надають суду, поіменні результати реєстрації й голосувань, за дане питання, однак разом з поясненням знову надіслали «облікові картки» депутатів. Це своєрідне доказове ноу-хау мало стати козирем в рукаві юристів мерії, — розповів Лазоренко.

Однак, як ми зазначали раніше, депутат Лазоренко зазначає, що номери мобільних телефонів, які депутати заповнювали власноруч, не співпадають з тими, які невстановлені особи використовували для голосувань у мобільному додатку Viber.

Наступне судове засідання призначене на 8 лютого 2024 року.