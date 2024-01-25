«Міськрада продовжує підтасовувати докази для суду у справі будівництва приватного НПЗ», — депутат Лазоренко

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Полтавський окружний адміністративний суд розглядає справу № 440/15947/23, за позовом депутата Лазоренка, щодо визнання неповноважним пленарне засідання сесії Кременчуцької міської ради від 19.05.2023 року. Лазоренко стверджує, що на цьому засіданні депутати за фактичної відсутності кворуму, всупереч регламенту, надали дозвіл на внесення змін до детального плану території розташованої в Північному промисловому вузлі Кременчука. Мова про перший етап розробки проєкту містобудівної документації, що «закладає підвалини будівництва нової екологічної бомби сповільненої дії, для мешканців Молодіжного, Петрівки, Лашків».

Нагадаємо, що відповідні рішення приймалися депутатами з використанням мобільного застосунку Viber, що, по суті, є однією з обставин, щоб визнати сесію неповноважною.

Цього тижня депутат отримав письмові пояснення від представників міської ради, де останні, зокрема посилалися на матеріали, які, за його словами, свідчать про надання суду завідомо неправдивих відомостей.

Докази

Лазоренко стверджує, що підлеглі депутата міської ради й головного юриста міськвиконкому пана Мірошніченка, надали суду письмові пояснення, де, зокрема, дослівно зазначається, що «…підключення депутатів, відповідно до списку депутатів Кременчуцької міської ради, які взяли участь у пленарному засіданні від 19.05.2023 (наявний в матеріалах справи), відбулося за номерами телефонів таких депутатів, які останні особисто заповнили в облікову картку депутата…».