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«Міськрада продовжує підтасовувати докази для суду у справі будівництва приватного НПЗ», — депутат Лазоренко

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 387 Позиція

Депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко, поділився черговими подробицями своєї боротьби проти будівництва приватного нафтопереробного заводу на теренах Північного промислового вузла

Полтавський окружний адміністративний суд розглядає справу № 440/15947/23, за позовом депутата Лазоренка, щодо визнання неповноважним пленарне засідання сесії Кременчуцької міської ради від 19.05.2023 року. Лазоренко стверджує, що на цьому засіданні депутати за фактичної відсутності кворуму, всупереч регламенту, надали дозвіл на внесення змін до детального плану території розташованої в Північному промисловому вузлі Кременчука. Мова про перший етап розробки проєкту містобудівної документації, що «закладає підвалини будівництва нової екологічної бомби сповільненої дії, для мешканців Молодіжного, Петрівки, Лашків».

Нагадаємо, що відповідні рішення приймалися депутатами з використанням мобільного застосунку Viber, що, по суті, є однією з обставин, щоб визнати сесію неповноважною.

Цього тижня депутат отримав письмові пояснення від представників міської ради, де останні, зокрема посилалися на матеріали, які, за його словами, свідчать про надання суду завідомо неправдивих відомостей.

Докази

Лазоренко стверджує, що підлеглі депутата міської ради й головного юриста міськвиконкому пана Мірошніченка, надали суду письмові пояснення, де, зокрема, дослівно зазначається, що «…підключення депутатів, відповідно до списку депутатів Кременчуцької міської ради, які взяли участь у пленарному засіданні від 19.05.2023 (наявний в матеріалах справи), відбулося за номерами телефонів таких депутатів, які останні особисто заповнили в облікову картку депутата…».


— Таким чином, юристи мерії, мабуть, намагаються переконати суд, що голосування у додатку Viber, хоч і є незаконним і не передбачене жодним існуючим нормативно-правовим актом, проте здійснювалось депутатами особисто, з прив’язкою до тих номерів мобільних телефонів, які вони зазначили особисто. На підтвердження цієї красномовної тези, суду разом з позивачем, надійшли й копії облікових карток депутатів, — каже Лазоренко.

Номери мобільних телефонів, вказані у списку депутатів, які брали участь у зібранні 19 травня, і що міститься в матеріалах справи, не співпадають з тими, які зазначені ними власноруч в облікових картках. Мова не про один або два випадки. У списку, навпроти депутата Головача Олександра Леонідовича зазначений номер 096514****, натомість в обліковій картці депутата Головача, від 13.11.2020 р., яка засвідчена його особистим підписом, вказаний номер 096794****.

Навпроти депутатки Гориславець Лариси Олексіївни зазначений номер 050327****, натомість в обліковій картці від 03.12.2020 р. вказаний номер 068000****.

Навпроти депутата Котляра Віталія Юрійовича зазначений номер 067579****, натомість в обліковій картці депутата, що засвідчена особистим підписом вказаний номер 067444****.

Навпроти депутатки Пищити Світлани Анатоліївни у списку, зазначений номер 096794****, натомість в обліковій картці від 13.11.2020 р. засвідченій особистим підписом, вказаний номер 067496****.

Навпроти депутата Терещенка Дениса Юрійовича зазначений номер 067588****, натомість в обліковій картці депутата від 19.11.2020 р. вказаний номер 067530****.

Навпроти депутата Угніча Григорія Анатолійовича зазначений номер 096927****, натомість в обліковій картці депутата Угніча від 12.11.2020 р. вказаний номер 066348****.

Навпроти депутата Яворського В’ячеслава Вікторовича зазначений номер 067754****, натомість в обліковій картці депутата від 12.11.2020 р. вказаний номер 067631****.

Навпроти депутата Яцини Олександра Олександровича зазначений номер 067535****, натомість в обліковій картці депутата від 12.11.2020 р. вказаний номер 098051****.

Навпроти депутата Яроша Сергія Михайловича взагалі відсутні будь-які відомості, щодо номеру мобільного телефону.

— Незрозуміло, яке саме «підключення» відбувалося, та 10 номерів мобільних телефонів, які брали участь у голосуваннях нібито від імені депутатів, аж ніяк не відповідають переконанню юристів мерії, щодо їх справжності.

Один номер на двох?

За словами депутата, дивне співпадіння трапилось з однопартійцями з фракції «ВО «Батьківщина». У керівника апарату міського голови Світлани Пищити, номер мобільного зазначений у списку депутатів Кременчуцької міської ради, які взяли участь у пленарному засіданні від 19.05.2023 і за допомогою якого остання постійно голосує у депутатському Viber чаті, чомусь збігається з номером її колеги Олександра Головача. Саме цей номер, депутат Головач, вказав у своїй обліковій картці, яку засвідчив особистим підписом. Слід зазначити, що список депутатів, де вказані номери мобільних телефонів, з групового чату у додатку Viber, є офіційним документом, оскільки підписаний міським головою і секретарем міської ради та наданий суду як доказ.

 

— Пані Пищита навряд чи є близькою родичкою депутата Головача, та й їхні прізвища сплутати досить важко, тому таке парадоксальне співпадіння радше нагадує банальне кнопкодавство. Як виявилось, подібні випадки під час голосування, є непоодинокими. Так свого часу депутат Кременчуцької міської ради Олександр Плескун, публічно вже звертав увагу колег на той факт, що під час декількох голосувань у Viber, «сердечка» для прийняття рішення ставили деякі заступники міського голови, які не мають права голосу, — каже Лазоренко.

В Україні номер будь-якого мобільного оператора, вільно можна придбати в будь-якому супермаркеті. Він не потребує подальшої реєстрації або ж прив’язки до паспортних даних або документів, що так чи інакше посвідчують особу. Водночас, перевіряючи інформацію, ми скористалися іншим, усім відомим мобільним застосунком Getcontact. Сформувавши пошуковий запит за номером, вказаним депутатом Головачем у своїй обліковій картці, ми отримали відповідь, що цей номер належить Світлані Пищиті. А от за пошуковим запитом номера, яким в груповому чаті голосує людина від імені пана Головача, отримуємо відповідь, що належить він контакту записаному в когось з користувачів, як «Неля».

 


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Автор: Аліса Котова
Теги: Богдан Лазоренко судова справа будівництво НПЗ
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