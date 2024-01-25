Вчора у Кремечнуці горіла квартира у багатоповерхівці — ДСНС

Вчора, 24 січня о 22.38, на вулиці Європейській у Кременчуці сталася пожежа у квартирі багатоповерхового житлового будинку. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Вогонь знищив домашнє майно та пошкодив оздоблення стелі й стін.
Від повного знищення вогнем квартиру врятували.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що днями у Кременчуці горів підвал у 5-поверховому будинку.
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