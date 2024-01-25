Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

У лютому «Кременчукводоканал» почне відключати воду боржникам

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 371

Від початку воєнного стану діяв мораторій і боржників не відключали від послуг

З лютого «Кременчукводоканал» відновить нарахування пені в 0,01% суми боргу за кожен день прострочення платежу та припинення надання послуг за борги. Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Раніше, в умовах оголошеного в країні воєнного стану, комунальне підприємство забезпечувало мешканців цілодобовим водопостачанням та водовідведенням, пропри борги. Але, станом на 1 січня 2024 року, за повідомленням водоканалу, заборгованість населення за послуги водопостачання та водовідведення становить 71,6 мільйона гривень та 7,9 мільйона гривень — за абонентське обслуговування. Тільки за 2023 рік приріст заборгованостей склав 9,5 мільйонів гривень (15,3%) та 1,8 мільйона гривень (29,5%) відповідно.

Після припинення надання послуг, відновлення їх можливе після повної сплати або реструктуризації боргу, а також сплати рахунку на витрати з відновлення.

Для уточнення сум заборгованості або з будь-яких інших питань, комунальники закликають звертатися до абонвідділу підприємства за телефонами: +38 (097) 557-35-33, +38 (095) 814-40-32, +38 (067) 508-16-28.

Нагадаємо, Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів комунальних послуг, «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, що про це думають люди:

ПО ТЕМІ:

«Будемо відключати споживачів за борги», — у «Кременчукгазі» попередили абонентів
«Полтаватеплоенерго» погрожує кременчужанам судами та арештом житла за борги
На Полтавщині у побутових боржників відключатимуть електроенергію
Деякі споживачі зловживали можливістю не сплачувати за електроенергію під час війни — Галущенко

0
Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчукводоканал водопостачання борги споживачі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх