У лютому «Кременчукводоканал» почне відключати воду боржникам

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Від початку воєнного стану діяв мораторій і боржників не відключали від послуг

З лютого «Кременчукводоканал» відновить нарахування пені в 0,01% суми боргу за кожен день прострочення платежу та припинення надання послуг за борги. Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Раніше, в умовах оголошеного в країні воєнного стану, комунальне підприємство забезпечувало мешканців цілодобовим водопостачанням та водовідведенням, пропри борги. Але, станом на 1 січня 2024 року, за повідомленням водоканалу, заборгованість населення за послуги водопостачання та водовідведення становить 71,6 мільйона гривень та 7,9 мільйона гривень — за абонентське обслуговування. Тільки за 2023 рік приріст заборгованостей склав 9,5 мільйонів гривень (15,3%) та 1,8 мільйона гривень (29,5%) відповідно.

Після припинення надання послуг, відновлення їх можливе після повної сплати або реструктуризації боргу, а також сплати рахунку на витрати з відновлення.

Для уточнення сум заборгованості або з будь-яких інших питань, комунальники закликають звертатися до абонвідділу підприємства за телефонами: +38 (097) 557-35-33, +38 (095) 814-40-32, +38 (067) 508-16-28.

Нагадаємо, Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів комунальних послуг, «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, що про це думають люди: