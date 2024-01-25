Харків’янка Аліна та дві її доньки на початку війни тікали з «розстріляного» Харкова. Жінка розповідає, подумати не могла, що згодом проведе в окупації три місяці. Про дорогу в Кременчук, волонтерство та пошуки власних сенсів. Історія третя
24 лютого 2022 року Аліна та її доньки прокинулися від вибухів. Проживала сім’я в індустріальному районі Харкова, який активно обстрілюють і досі. Жінка розповідає, мала намір зняти кошти та запастися продуктами, щоб перечекати обстріли. Аліна говорить, мала надію, що все скоро скінчиться.
Чоловік кликав сім’ю за кордон, де перебував на момент початку повномасштабної війни. Втім жінка вирішила їхати до своїх батьків.
Але вже 27 лютого російські танки прямували в бік Ізюма, говорить Аліна.
В окупації жінка з дітьми та батьками пробула три місяці, у травні 2022 року вирішила вивозити дітей. Шлях до Харкова тривав 15 годин, каже Аліна. Фото зроблені в окупації жінка вивозила на маленькій карті пам’яті, яку «зашила» у пояс джинсів. Аліна розповідає, спочатку сім’я зупинилася у Харкові, але через постійні обстріли з дітьми там було жити неможливо.
У Кременчуці жінка почала шукати однодумців, ними стали дівчата, які волонтерять, плетуть маскувальні сітки.
Зараз жінка плете браслети-обереги для українських воїнів, які потім намолюють. А ще, розповідає Аліна, точно знає, що волонтерська робота не марна.
Нагадаємо, про окуповану Нову Каховку та мітинги на підтримку України «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла переселенка Катерина Бахтерова.
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