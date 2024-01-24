«Ми йшли на танки з голими руками», — переселенка Катерина Бахтерова про проукраїнські мітинги у Новій Каховці

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 421

Рік в окупації, складний виїзд з лівобережжя Херсонщини через Європу та Росію — історія переселенки, яка знайшла новий дім у місті Кременчук. Нинішнє місце свого життя жінка називає «збільшеною версією» Каховки. Про складний шлях з окупації. Історія друга

Переселенка Катерина Бахтерова розповіла, що до останнього сподівалася на звільнення рідного міста. Виходила на мітинги у Новій Каховці на підтримку України, навіть попри загрозу життю.

— В березні ми брали участь у мітингах на підтримку України. Було здивуванням те, що у нас так багато патріотично налаштованих людей. Ми були такі рішучі, що нас було складно зупинити. В дендропарку під час мітингу стояли танки, ми вирішили просто йти на танки голими руками. Але окупантів там не було, мабуть, злякалися людей, — розповідає переселенка.

Рік в окупації був нестерпним, говорить Катерина, коли росіяни почали примусово роздавати російські паспорти, вирішили виїжджати.

— Мости були підірвані, тому через правий берег Херсону неможливо було виїхати, тож ми були змушені виїжджати через Крим, Каланчак, там ми пройшли через допити. Ми проїхали через всю Росію, Латвію, Литву, Польщу, і повернулися в Україну. Спочатку у Львові ми жили в шелтері на стадіоні «Арена-Львів». Там ми прожили тиждень, а потрім приїхали в Кременчук. Тут була моя сестра, саме тому обрали це місто, — каже Катерина.

Жінка розповідає, що навіть не очікувала, що це місто стане їй домом. Зараз Катерина працює у «Кременчуцькій міській публічній бібліотеці» співробітником відділу соціокультурної діяльності.

— Було відчуття, ніби я потрапила додому. Кременчук, ніби збільшена Каховка. Тут якась схожа атмосфера, багато схожих куточків, а ще люди, мені інколи здається, що вони теж з Каховки. Знайомі обличчя, типажі. Ми легко тут адаптувалися. Якщо вдасться пустити тут коріння, то я буду рада цьому. Наша домівка там поки ціла, але хочемо залишитися тут, — розповідає переселенка.

Адаптуватися до нового життя жінці допомагає творчість. Катерина пише вірші, які присвячує полеглим захисникам України, а ще публікується у журналах.

— Є журнал, в який я почала писати ще на початку війни. Але коли журнал мав мені прийти, почалася війна і журнал прийшов в Херсон на пошту, пролежав там та поїхав назад у редакцію. Вже у Кременчуці я зателефонувала у видавництво, вони зраділи, що я в безпеці та зі мною все добре, надіслали вже мені журнал у Кременчук, — говорить Катерина.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцькому Телеграфу» свою історію розповіла переселенка з міста Лиман Тетяна Кава.