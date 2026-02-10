ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

У Кременчуці судили водія, який пропонував патрульним 10 тис. грн хабаря

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 102

 

Водій автівки був п'яний, а раніше його позбавили права керування автотранспортом на рік

У Кременчуці судили водія, який пропонував патрульним 10 тисяч гривень хабара. Про це стало відомо із вироку Автозаводського районного суду від 5 лютого.

У матеріалах справи йдеться, що торік у листопаді патрульні зупинили водія автомобіля Subaru Legacy на вулиці Мрії у Кременчуці. Під час перевірки інспектори з’ясували, що водій був не пристебнутий паском безпеки, не мав права керування автомобілем на рік за постановою суду, а також був за кермом у нетверезому стані.

Коли чоловікові запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, він відмовився та запропонував натомість поліцейським «вирішити питання» і запропонував їм 10 тисяч гривень, аби ті не складали протокол.

У суді обвинувачений визнав вину повністю, розкаявся й просив призначити штраф, посилаючись на те, що є пенсіонером та має інвалідність ІІ групи.

Суд призначив йому штраф 17 тисяч гривень і дозволив сплатити його в розстрочку на 12 місяців.

Нагадаємо, нещодавно у Лохвиці нетверезий водій спричинив аварію і намагався відкупитися від поліції.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду хабар патрульна поліція
