Із перших днів пішов захищати Україну: у Кременчуці попрощалися із військовослужбовцем Русланом Пуйлом

Сьогодні, 10 лютого, у Кременчуці в останню путь провели військовослужбовця Руслана Пуйла. Відомо, що чоловік народився 5 липня 1987 року у Кременчуці, навчався у гімназії № 22, згодом освіту здобув у ПТУ № 6.
Провести воїна в останню путь зібралися багато людей — його рідні та друзі, знайомі, колеги. Приїхали і бойові побратими. Усі прийшли подякувати Руслану за службу та захист.
Побратими не стримують сліз, кажуть — Руслан був неймовірною людиною, і зараз не віриться, що його вже немає.
Як життєрадісного, мужнього і люблячого чоловіка пригадує Руслана і дружина його двоюрідного брата, Оксана.
За словами Оксани, Руслан став боронити Україну із перших днів великої війни.
Як повідомив офіцер відділення цивільно-військового співробітництва Кременчуцького РТЦК та СП лейтенант Іванчиков, до лав Збройних сил України Руслана мобілізували у квітні 2022 року.
У Руслана Пуйла лишилися мати, дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Деївському кладовищі.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
