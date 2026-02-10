У Кременчуці хочуть створити енергетичний хаб з виробництва «зеленої» енергії — на це просять в оренду 10 га

Засновниця ТОВ «ЕльДжіАй» зі статутним капіталом у 1000 грн запевняє, що є представницею потужної німецької компанії, яка планує інвестувати в «зелену» українську енергетику 15 мільйонів євро
На чергову сесію Кременчуцької міської ради виноситься проєкт рішення щодо надання в оренду на 5 років земельної ділянки площею 100 000 квадратних метрів ТОВ «ЕльДжіАй» для будівництва об’єктів енергетичної інфраструктури, які будуть виробляти електричну енергію з альтернативних джерел. Це територія у Північному промисловому вузлі, яка 12 років тому відводилася під будівництво сумнівно відомого індустріального парку «Центральний», на проєктування якого були витрачені мільйони бюджетних коштів і який так і не був реалізований.
Учора на засіданні постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури засновниця цієї компанії Анна Романенко в режимі онлайн з Німеччини презентувала проєкт німецького інвестора, представницею якого вона себе назвала.
За її словами ТОВ «ЕльДжіАй» (LLC «Leipzig Green Industries») була спеціально створена в Україні у грудні минулого року, як проєктна компанія німецького інвестора для проєктного менеджменту та організації майбутнього будівництва у Кременчуці. За словами Анни Романенко, ТОВ «ЕльДжіАй» — це дочірня компанія німецького інвестора LE Power CmbH. Материнська компанія знаходиться у місті Лейпциг (Німеччина) та понад 20 років займається будівництвом парків відновленої енергетики й спеціалізується на проєктах виробництва «зеленого» водню.
За її словами, материнська компанія має певний досвід в реалізації таких проєктів і співпрацює з провідними німецькими науковими центрами, які займаються питаннями виробництва, зберігання, транспортування та використання «зеленого» водню.
Вона розповіла, що делегація німецької компанії була у Кременчуці на минулому тижні й ознайомилась з його можливостями. Анна Романенко заявила, що ТОВ «ЕльДжіАй» планує перереєструватися у Кременчуці для того, щоб усі податки від реалізації проєкту йшли до міського бюджету, а також розповіла про обсяги цього проєкту та заплановані потужності по виробництву «зеленого» водню.
На першому етапі — це створення власної генерації електроенергії, що передбачає будівництво невеликої сонячної станції на ділянці у 10 га, інтеграція системи накопичення електроенергії для балансування власних потреб та забезпечення виробництва водню.
На другому етапі передбачається виробництво «зеленого» водню з поступовим масштабуванням цього виробництва.
Вона назвала заплановані строки реалізації проєкту:
Анна Романенко зауважила, що зважаючи на складну ситуацію в українській енергетиці, компанія розраховує переважно на власну генерацію, щоб не забирати електроенергію із загальної мережі.
Після презентації депутати поставили кілька питань представниці інвестора.
Зокрема, Олександр Роженко звернув увагу на те, що створене у грудні минулого року ТОВ «ЕльДжіАй», директором і власником якого є Анна Романенко, має статутний фонд у 1000 грн.
Анна Романенко пояснила, що українське законодавство не передбачає швидкої реєстрації компаній з іноземним засновником, через те, що проходить перевірка, чи не пов’язаний він з державою-агресором. Саме через це, щоб не гаяти часу, юристи німецького інвестора порадили йти шляхом реєстрації в Україні компанії на фізичну особу — громадянина України. А потім права на управління цією компанією передати материнській компанії — інвестору. І цей процес вже, нібито, розпочали.
Депутати зауважили, що з таким мізерним статутним фондом ТОВ «ЕльДжіАй» не зможе сплатити навіть місячну орендну плату за 10 га землі. У ході обговорення з’ясувалося, що вона становить 731 тисячі грн на рік.
На питання, чи реалізовував інвестор подібні проєкти в інших країнах, Анна Романенко повідомила, що так — у Сербії та Німеччині.
На засіданні комісії депутати попросили Анна Романенко надати якесь юридичне підтвердження того, що вона дійсно є офіційною представницею компанії LE Power CmbH, а ТОВ «ЕльДжіАй» — дочірньою компанією німецького інвестора.
Олександр Роженко уточнив, чи є у неї нотаріальна довіреність від німецького інвестора представляти його інтереси в Україні? На що вона відповіла депутату, що за німецьким законодавством, офіційно працевлаштованому працівнику компанії не потрібна довіреність, щоб представляти її інтереси. І заявила, що готова передати контакти директора компанії, який підтвердить її повноваження.
На це Олександр Роженко зауважив, що «повноваження у будь-якому випадку повинні підтверджуватися» юридичним документом.
Наприкінці обговорення депутати висловили сподівання, що усі надані обіцянки будуть виконані, а проєкт буде реалізований. Рішення щодо надання в оренду ТОВ «ЕльДжіАй» земельної ділянки площею 100 000 квадратних метрів буде ухвалювати Кременчуцька міська рада на найближчому засіданні.
Нагадаємо, у червні 2013 року Кременчуцька міська рада виступила ініціатором створення індустріального парку «Центральний». У травні 2017 року виконком уклав договір з Українським державним науково-дослідним інститутом проєктування міст «Діпромісто» про створення детального плану території індустріального парку. Індустріальний парк мав займати площу в 168,55 га і передбачав 5 секторів: «Hi-Tec» (машинобудування), «Logistics» (логістика), «TechnoPolis» (ІТ технології, електроніка) та «EcoLife» (харчова та переробна промисловість) та «Energetics» (альтернативна енергетика та машинобудування). Крім того, у плані парку було передбачено створення бізнес-сіті з конференц-залами, пресцентром, кімнатами переговорів, data-центром, відділеннями банківського обслуговування, зв’язку, кафе, бізнес-готелем та підземною автостоянкою.
У серпні 2018 року Кременчуцька міська рада ухвалила рішення ліквідувати цей парк. А у вересні Мінекономрозвитку видала наказ про виключення з Реєстру індустріальних (промислових) парків всіх відомостей про парк «Центральний».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.