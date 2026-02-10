У Кременчуці хочуть створити енергетичний хаб з виробництва «зеленої» енергії — на це просять в оренду 10 га

Засновниця ТОВ «ЕльДжіАй» зі статутним капіталом у 1000 грн запевняє, що є представницею потужної німецької компанії, яка планує інвестувати в «зелену» українську енергетику 15 мільйонів євро

На чергову сесію Кременчуцької міської ради виноситься проєкт рішення щодо надання в оренду на 5 років земельної ділянки площею 100 000 квадратних метрів ТОВ «ЕльДжіАй» для будівництва об’єктів енергетичної інфраструктури, які будуть виробляти електричну енергію з альтернативних джерел. Це територія у Північному промисловому вузлі, яка 12 років тому відводилася під будівництво сумнівно відомого індустріального парку «Центральний», на проєктування якого були витрачені мільйони бюджетних коштів і який так і не був реалізований.

Учора на засіданні постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури засновниця цієї компанії Анна Романенко в режимі онлайн з Німеччини презентувала проєкт німецького інвестора, представницею якого вона себе назвала.

За її словами ТОВ «ЕльДжіАй» (LLC «Leipzig Green Industries») була спеціально створена в Україні у грудні минулого року, як проєктна компанія німецького інвестора для проєктного менеджменту та організації майбутнього будівництва у Кременчуці. За словами Анни Романенко, ТОВ «ЕльДжіАй» — це дочірня компанія німецького інвестора LE Power CmbH. Материнська компанія знаходиться у місті Лейпциг (Німеччина) та понад 20 років займається будівництвом парків відновленої енергетики й спеціалізується на проєктах виробництва «зеленого» водню.

— Нас цікавить ця земельна ділянка, на якій ми хочемо реалізувати проєкт, якого ще немає в Україні… Виробництво «зеленого» водню в Україні ще немає. Наша ціль — запустити цей проєкт в якості пілотного, тобто випробування технологій по виробництву «зеленого» водню на основі власної, класичної генерації, — пояснила Анна Романенко.

За її словами, материнська компанія має певний досвід в реалізації таких проєктів і співпрацює з провідними німецькими науковими центрами, які займаються питаннями виробництва, зберігання, транспортування та використання «зеленого» водню.

— Наші технології повністю «зелені» — і це дає можливість переходу Кременчука на більш екологічно чисті енергетичні технології. Це також дасть нам змогу для масштабування проєкту у промислових обсягах. Тобто спочатку це буде пілотний проєкт, потім — демонстраційний, який перейде у промислові рішення, — зауважила представниця німецького інвестора.

Вартість та етапи створення енергохабу

Вона розповіла, що делегація німецької компанії була у Кременчуці на минулому тижні й ознайомилась з його можливостями. Анна Романенко заявила, що ТОВ «ЕльДжіАй» планує перереєструватися у Кременчуці для того, щоб усі податки від реалізації проєкту йшли до міського бюджету, а також розповіла про обсяги цього проєкту та заплановані потужності по виробництву «зеленого» водню.

На першому етапі — це створення власної генерації електроенергії, що передбачає будівництво невеликої сонячної станції на ділянці у 10 га, інтеграція системи накопичення електроенергії для балансування власних потреб та забезпечення виробництва водню.

На другому етапі передбачається виробництво «зеленого» водню з поступовим масштабуванням цього виробництва.

— Ми розглядаємо цей проєкт, як початок майбутнього індустріального хабу. Я знаю ваш біль стосовно індустріального парку, який так і не був реалізований, але ми сподіваємося, що на базі нашого проєкту стане можливим у майбутньому створення індустріального парку. Ми розуміємо усі ризики, які зараз є в Україні, і готові їх прийняти, — зауважила Анна Романенко.

Вона назвала заплановані строки реалізації проєкту:

четвертий квартал 2027 року — виробництво електроенергії;

другий квартал 2028 року — виробництво «зеленого» водню;

другий квартал 2029 року — залучення науково-технічних партнерів та розширення земельної ділянки;

до кінця 2030 року — побудова промислового хабу.

Анна Романенко зауважила, що зважаючи на складну ситуацію в українській енергетиці, компанія розраховує переважно на власну генерацію, щоб не забирати електроенергію із загальної мережі.

Вона назвала загальний бюджет проєкту — до 15 млн євро інвестицій на повну реалізацію пілотного проєкту, та ті переваги, які може отримати Кременчук від його реалізації:

інвестицій на повну реалізацію пілотного проєкту, та ті переваги, які може отримати Кременчук від його реалізації: створення нових робочих місць;

додаткові надходження до міського бюджету;

можливість участь у міжнародних грантових проєктах по реалізації відновлювальної енергетики;

створення «зеленого» енергетичного хабу та формування Кременчука, як міста інновацій для «зелених» технологій.

Чому дочірня фірма, а не компанія-інвестор

Після презентації депутати поставили кілька питань представниці інвестора.

Зокрема, Олександр Роженко звернув увагу на те, що створене у грудні минулого року ТОВ «ЕльДжіАй», директором і власником якого є Анна Романенко, має статутний фонд у 1000 грн.

— Ми не бачимо якихось фінансових потужностей та гарантій. Ви сказали, що ТОВ «ЕльДжіАй» є дочірнім підприємством німецького інвестора. А який документ це підтверджує? Хотілось би з’ясувати усі юридичні нюанси. Кременчуку такі проєкти конче потрібні, але приймаючи такі рішення, ми маємо бути впевнені, що цей проєкт дійсно має майбутнє, — запитав Олександр Роженко.

Анна Романенко пояснила, що українське законодавство не передбачає швидкої реєстрації компаній з іноземним засновником, через те, що проходить перевірка, чи не пов’язаний він з державою-агресором. Саме через це, щоб не гаяти часу, юристи німецького інвестора порадили йти шляхом реєстрації в Україні компанії на фізичну особу — громадянина України. А потім права на управління цією компанією передати материнській компанії — інвестору. І цей процес вже, нібито, розпочали.

— Як тільки у нас завершиться процес перереєстрації, я зможу надати усі документи міській владі. Там буде тільки зміна власника, яким стане наша материнська компанія, — пояснила пані Анна та запевнила, що це відбудеться протягом місяця.

Депутати зауважили, що з таким мізерним статутним фондом ТОВ «ЕльДжіАй» не зможе сплатити навіть місячну орендну плату за 10 га землі. У ході обговорення з’ясувалося, що вона становить 731 тисячі грн на рік.

— Ми це прекрасно розуміємо і запевняємо, що протягом найближчого часу зможемо надати документи, які підтверджують нашу платоспроміжність, — заявила Анна Романенко.

На питання, чи реалізовував інвестор подібні проєкти в інших країнах, Анна Романенко повідомила, що так — у Сербії та Німеччині.

На засіданні комісії депутати попросили Анна Романенко надати якесь юридичне підтвердження того, що вона дійсно є офіційною представницею компанії LE Power CmbH, а ТОВ «ЕльДжіАй» — дочірньою компанією німецького інвестора.

— Я зареєструвала цю компанію на себе, як єдиний громадянин України в німецькій компанії LE Power CmbH, яка знаходиться в Німеччині. Я є її представником та директором розвитку бізнесу в Україні, — заявила Анна Романенко.

Олександр Роженко уточнив, чи є у неї нотаріальна довіреність від німецького інвестора представляти його інтереси в Україні? На що вона відповіла депутату, що за німецьким законодавством, офіційно працевлаштованому працівнику компанії не потрібна довіреність, щоб представляти її інтереси. І заявила, що готова передати контакти директора компанії, який підтвердить її повноваження.

На це Олександр Роженко зауважив, що «повноваження у будь-якому випадку повинні підтверджуватися» юридичним документом.

Наприкінці обговорення депутати висловили сподівання, що усі надані обіцянки будуть виконані, а проєкт буде реалізований. Рішення щодо надання в оренду ТОВ «ЕльДжіАй» земельної ділянки площею 100 000 квадратних метрів буде ухвалювати Кременчуцька міська рада на найближчому засіданні.

Чи не повториться історія з індустріальним парком «Центральний»

Нагадаємо, у червні 2013 року Кременчуцька міська рада виступила ініціатором створення індустріального парку «Центральний». У травні 2017 року виконком уклав договір з Українським державним науково-дослідним інститутом проєктування міст «Діпромісто» про створення детального плану території індустріального парку. Індустріальний парк мав займати площу в 168,55 га і передбачав 5 секторів: «Hi-Tec» (машинобудування), «Logistics» (логістика), «TechnoPolis» (ІТ технології, електроніка) та «EcoLife» (харчова та переробна промисловість) та «Energetics» (альтернативна енергетика та машинобудування). Крім того, у плані парку було передбачено створення бізнес-сіті з конференц-залами, пресцентром, кімнатами переговорів, data-центром, відділеннями банківського обслуговування, зв’язку, кафе, бізнес-готелем та підземною автостоянкою.

У серпні 2018 року Кременчуцька міська рада ухвалила рішення ліквідувати цей парк. А у вересні Мінекономрозвитку видала наказ про виключення з Реєстру індустріальних (промислових) парків всіх відомостей про парк «Центральний».