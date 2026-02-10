На Полтавщині поліція розшукує безвісти зниклу 71-річну Надію Бойко

Відділ №2 Полтавського районного управління поліції розшукує безвісти зниклу Бойко Надію Петрівну, 1954 року народження, мешканку Кременчука. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Востаннє жінку бачили у вересні 2025 року на одній із вулиць міста. Відтоді її місцеперебування невідоме.
Прикмети зниклої:
Громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може допомогти у розшуку Надії Бойко, просять повідомити до відділу поліції за телефонами: 050 407 43 71, 099 044 73 79 або 102.
