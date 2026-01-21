У Полтаві поліція розшукує зниклу 40-річну Світлану Жигалко

У Полтаві поліція розшукує зниклу безвісти 40-річну Світлану Жигалко. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Прикмети зниклої: зріст близько 165 см, очі блакитні, волосся русяве середньої довжини.
Була одягнена у чорні джинси та світлу кофту.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклої, повідомити до правоохоронних органів за телефонами 095-705-91-03 або 102.
