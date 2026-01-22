У Кременчуці планують виділити понад 4,3 млн грн освітньої субвенції для приватних шкіл

У Кременчуці у 2026 році приватні заклади загальної середньої освіти отримають освітню субвенцію з державного бюджету. Відповідну Програму надання освітньої субвенції планують затвердити на сесії Кременчуцької міської ради.
Згідно з документами, орієнтовний обсяг субвенції становить 4 мільйони 337 тисяч 300 гривень. Кошти надходитимуть до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади та спрямовуватимуться виключно на оплату праці педагогічним працівникам приватних шкіл.
Програма діятиме протягом 2026 року та поширюватиметься на приватні заклади загальної середньої освіти Кременчука, які:
зареєстровані як юридичні особи;
мають ліцензію на освітню діяльність;
включені до офіційної мережі закладів освіти громади;
не перебувають у стані ліквідації чи банкрутства.
Перерахування коштів здійснюватимуть щомісяця на підставі даних про фактичну кількість учнів у закладах.
Така програма має на меті забезпечити право дітей на освіту, незалежно від форми власності закладу, та сприяти розвитку мережі приватних шкіл у Кременчуці.
Рішення про затвердження програми планують оприлюднити відповідно до вимог законодавства, а контроль за її виконанням покладуть на профільну депутатську комісію та першого заступника міського голови.
Нагадаємо, торік таку субвенцію у Кременчуці отримали три приватні школи — IT Step School, LifeSchool та Learn&Dream School.
