ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Освіта

У Кременчуці планують виділити понад 4,3 млн грн освітньої субвенції для приватних шкіл

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 285 Коментарів: 1

 

Кошти надійдуть із державного бюджету і спрямувати їх можна буде тільки на зарплати педагогам

У Кременчуці у 2026 році приватні заклади загальної середньої освіти отримають освітню субвенцію з державного бюджету. Відповідну Програму надання освітньої субвенції планують затвердити на сесії Кременчуцької міської ради.

Згідно з документами, орієнтовний обсяг субвенції становить 4 мільйони 337 тисяч 300 гривень. Кошти надходитимуть до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади та спрямовуватимуться виключно на оплату праці педагогічним працівникам приватних шкіл.

Програма діятиме протягом 2026 року та поширюватиметься на приватні заклади загальної середньої освіти Кременчука, які:

  • зареєстровані як юридичні особи;

  • мають ліцензію на освітню діяльність;

  • включені до офіційної мережі закладів освіти громади;

  • не перебувають у стані ліквідації чи банкрутства.

Перерахування коштів здійснюватимуть щомісяця на підставі даних про фактичну кількість учнів у закладах.

Така програма має на меті забезпечити право дітей на освіту, незалежно від форми власності закладу, та сприяти розвитку мережі приватних шкіл у Кременчуці.

Рішення про затвердження програми планують оприлюднити відповідно до вимог законодавства, а контроль за її виконанням покладуть на профільну депутатську комісію та першого заступника міського голови.

Нагадаємо, торік таку субвенцію у Кременчуці отримали три приватні школи — IT Step School, LifeSchool та Learn&Dream School. 

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: субвенція приватні школи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 592
evil:
Сьогодні, 08:31

С хєра ли? Їх туди силоміць на роботу затягували? Школа приватна, то хай підприємці сплачують зарплатню. Чі в нас у бюджетних школах вчителі у розкоші купаються? 


2 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх