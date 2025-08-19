Кременчук підтримує селище Воскресенське на Миколаївщині: зі Стабфонду виділяють гроші на систему поіменного голосування

Кременчук фінансово підтримує Воскресенську громаду на Миколаївщині: зі Стабфонду міської ради виділяють майже 181 тисячу гривень на придбання поіменної системи голосування у Воскресенському. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчкцької міськради у понеділок, 18 серпня.

— Це для того, щоб місцева рада мала можливість дистанційно працювати. Бо громада знаходиться на прифронтовій території, — заявив мер Кременчука Віталій Малецький.

Він також додав, що разом із секретарем міськради Юрієм Гриценком підписали меморандум про співпрацю із Воскресенською громадою у рамках програми «Пліч-о-пліч», тож і надалі Кременчук продовжуватиме їй допомагати та підтримувати.

Нагадаємо, цьогоріч у березні у Кременчуці ухвалили рішення про допомогу у відбудові Охтирського ліцею на Сумщині: фінансову підтримку планували перерахувати шляхом трансферту із бюджету.