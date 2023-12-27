На Полтавщині діє заборона на продаж та використання піротехніки — поліція

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Обмеження не будуть скасовані й у новорічну ніч

У період новорічних свят правоохоронці посилюють контроль за дотриманням заборони щодо продажу та використання піротехнічних засобів. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

До завершення воєнного стану на всій території України суворо забороняється продавати піротехніку, а також запускати салюти, феєрверки та використовувати петарди. Поліція буде притягувати порушників до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

За порушення передбачається відповідальність:

стаття 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стягнення — штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень;

стаття 182 (Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях) КУпАП. Стягнення — штраф від 85 до 510 гривень для громадян, від 255 до 2550 гривень для посадових осіб та суб'єктів господарської діяльності;

стаття 195-6 (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) КУпАП. Штраф від 595 до 1700 гривень з конфіскацією піротехнічних засобів;

стаття 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Покарання — штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, у червні 2022 року Рада оборони області ухвалила рішення про заборону на продаж та використання піротехнічних засобів на період воєнного стану. Також нагадаємо, що у ніч з 31 грудня на 1 січня комендантську годину на Полтавщині не скасовуватимуть.