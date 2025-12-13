Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна
4 грудня на російсько-українській війні загинув військовий Олександр Едуардович Ченцов. Військовослужбовець 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади загинув під час виконання бойового завдання.
Побратими старшого солдата Олександра Ченцова згадують його як вірного побратима, друга і захисника, який долучився до військової служби задовго до повномасштабного вторгнення в юному віці — у 2019 році, і з тих пір не полишав нашої спільної справи, останнього часу на посаді майстра.
«У найскладніші моменти Олександр демонстрував не лише бездоганну військову майстерність але й незламну патріотичну віру у перемогу. Втрата такої людини — це глибока рана для всього підрозділу та всієї України, адже ми втратили воїна, який до останнього подиху залишався вірним присязі», — нині сповіщають побратими зі складу підрозділу.
«Він міг розрядити будь-яку напружену ситуацію і завжди був першим, хто простягав руку допомоги, не питаючи, навіщо. Коли було найважче, його спокій і впевненість давали нам сили», — додають військовослужбовці.
Прощання та поховання Олександра Ченцова відбудеться у вівторок, 16 грудня:
- 11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;
- 12.00 — панахида у Свято-Миколаївському соборі;
- 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.
