Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Олена Шуляк
Скільки коштів у 2026 році держава виділяє на компенсацію за житло для ветеранів і ветеранок з інвалідністю
ГО "Захист держави"
Молодь, яка не шукає «легких шляхів»: у Полтаві відбулася розмова про майбутнє без корупції
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

«На щиті» до Кременчука повертається військовий Олександр Ченцов (уточнено)

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 550

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна

4 грудня на російсько-українській війні загинув військовий Олександр Едуардович Ченцов. Військовослужбовець 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади загинув під час виконання бойового завдання. 

Побратими старшого солдата Олександра Ченцова згадують його як вірного побратима, друга і захисника, який долучився до військової служби задовго до повномасштабного вторгнення в юному віці — у 2019 році, і з тих пір не полишав нашої спільної справи, останнього часу на посаді майстра.
«У найскладніші моменти Олександр демонстрував не лише бездоганну військову майстерність але й незламну патріотичну віру у перемогу. Втрата такої людини — це глибока рана для всього підрозділу та всієї України, адже ми втратили воїна, який до останнього подиху залишався вірним присязі», — нині сповіщають побратими зі складу підрозділу.
«Він міг розрядити будь-яку напружену ситуацію і завжди був першим, хто простягав руку допомоги, не питаючи, навіщо. Коли було найважче, його спокій і впевненість давали нам сили», — додають військовослужбовці.

 

Прощання та поховання Олександра Ченцова відбудеться у вівторок, 16 грудня:

  • 11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;
  • 12.00 — панахида у Свято-Миколаївському соборі;
  • 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

ПО ТЕМІ:

На війні загинув боєць 107 реактивної артилерійської бригади та ультрас «Кременя» Віталій Кандиба

1
Автор: Телеграф
Теги: війна воїни світла 107 бригада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх