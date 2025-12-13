4 грудня на російсько-українській війні загинув військовий Олександр Едуардович Ченцов. Військовослужбовець 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади загинув під час виконання бойового завдання.

Побратими старшого солдата Олександра Ченцова згадують його як вірного побратима, друга і захисника, який долучився до військової служби задовго до повномасштабного вторгнення в юному віці — у 2019 році, і з тих пір не полишав нашої спільної справи, останнього часу на посаді майстра.