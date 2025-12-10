На війні загинув боєць 107 реактивної артилерійської бригади та ультрас «Кременя» Віталій Кандиба

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 433

На російсько-українській війні загинув військовий та ультрас футбольного клубу «Кремінь» Віталій Кандиба. Віталій загинув 4 грудня під час виконання бойового завдання.

Віталій Кандиба після закінчення школи №18 вступив до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. «Сетер» був активним вболівальником футбольного клубу «Кремінь», підтримував команду як вдома так і на виїзних матчах.

Під час Революції Гідності не стояв осторонь, долучався до мітингів та акцій. А з початку російсько-української війни став до лав 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Про дату та час прощання повідомимо пізніше, слідкуйте за анонсами на нашому сайті.