Кременчук, Війна

Диво на Миколая. У Горішніх Плавнях під час поховання впала російська ракета і не здетонувала

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 821

 

Як три хвилини запізнення врятували мешканців Горішніх Плавнів від російської ракети 

Священник Миколай Гандзюк з Келеберди розповів, як диво на Миколая врятувало мешканців Горішніх Плавнів від російської ракети. За словами священника, у суботу 6 грудня, у День Святого Миколая після Божественної Літургії вони поїхали на похорон у Горішні Плавні.

— Через те, що служили Літургію, я затримався всього на три хвилини — і саме ці три хвилини, як тепер розумію, стали для нас порятунком. Приїхавши на кладовище, я вирішив поставити автомобіль трохи далі на півтора метра, щоб краще було відʼїхати потім. Через запізнення ми завершили чин похорону теж пізніше. І коли вже казали останні слова проповіді, буквально залишалося дві хвилини, над нами пролунало страшне — збили ракету, — розповів Микола Гандзюк. 

 

Задня частина ракети впала ліворуч від людей прямісінько на могили, розбивши пам’ятники, а уламки розлетілися у всі сторони. Бойова частина впала праворуч біля людей, поруч з нашими машинами у які люди мали йти сідати… і дивом ця бойова частина не здетонувала.

 

— Ті самі три хвилини, те рішення стати трохи далі(бо там де не поставив машину впала ця частина ракети)і те, що ми затрималися — все це сьогодні я бачу не як випадковість, а як явний Божий захист. Святий Миколай, заступник у бідах і небезпеках, молився за нас перед Господом і Господь оберіг нас. Ми служили Літургію в храмі, ми звершували молитву на кладовищі — і Бог був поруч. Слава Йому за кожну хвилину життя, за кожне збережене серце, за кожне чудо, яке ми навіть не завжди одразу усвідомлюємо, — зауважив Микола Гандзюк. 

3
Автор: Альона Душенко Фото: Mykola Handziuk
Теги: війна обстріл Келеберда Горішні Плавні ракета Святий Миколай
