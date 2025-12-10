На Кременчуччині браконьєр спіймав 102 кг риби та втік від правоохоронців

Днями під час рейду на Кременчуцькому водосховищі, у межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський» поблизу села Липове, чоловік незаконно наловив 102 кг риби. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного рибоохоронного патруля.
За даними правоохороців, зупинили чоловіка на мотоциклі МТ-10. У боковому причепі інспектори виявили дві риболовні сітки, заповнені свіжовиловленою рибою.
Під час оформлення протоколу порушник заявив, що нібито випадково знайшов сітки, а тоді втік з місця події.
За попередніми розрахунками, збитки рибному господарству України становлять 836 тисячі 752 гривень.
На місці події поліція вилучила:
102 кг риби (88 лящів, 3 карасі, 1 товстолоб);
дві ліскові сітки;
мотоцикл МТ-10.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці встановлюють обставини правопорушення та особу втікача.
Нагадаємо, нещодавно у Сулинському заказнику правоохоронці виявили понад пів кілометра браконьєрських сіток: збитки сягнули понад 1,6 млн грн.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.