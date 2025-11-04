У Сулинському заказнику виявили понад пів кілометра браконьєрських сіток: збитки — понад 1,6 млн грн

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 47

У неділю, 2 листопада, на території ландшафтного заказника «Сулинський» у Кременчуцькому районі державні інспектори виявили браконьєрські сітки з рибою: завдані збитки оцінюють в 1,6 мільйона гривень. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Центрального округу.

Під час рейду фахівці виявили 9 мисинових сіток загальною довжиною понад 500 метрів поблизу сіл Святилівка та Бугаївка. У сітках була риба різних видів. Рибу, яка залишалася живою, випустили у водойму, а сітки вилучили.

Усі матеріали щодо порушення природоохоронного законодавства передали до правоохоронних органів.

Крім того, на території заказника біля села Шушвалівка інспектори знайшли ще чотири рибальські сітки з бірками. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка вилучила заборонені знаряддя.

Орієнтовна сума завданої шкоди — 1 мільйон 666 тисяч гривень. Тривають слідчі дії для встановлення порушників.

Нагадаємо, днями на Полтавщині поліцейські вилучили із водойми 300 метрів браконьєрських сіток.