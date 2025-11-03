ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

На Полтавщині поліцейські вилучили із водойми 300 метрів браконьєрських сіток

Сьогодні, 18:03

 

Під час рейду в Сулинському заказнику виявили близько 40 порушень

У Сулинському заказнику Кременчуцького водосховища під час рейду правоохоронці виявили приблизно 40 порушень правил навігації та браконьєрські знаряддя лову. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Так під час патрулювання поблизу села Святилівка правоохоронці дістали з водойми 300 метрів браконьєрських сіток із рибою. Виловлену рибу поліцейські випустили назад у водойму, а сітки передали для знищення.

 

Крім того, поліцейські склали 37 адміністративних постанов за ст. 117 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил користування річковими й маломірними суднами.

 

У поліції нагадують, що під час воєнного стану на водоймах Полтавщини заборонена навігація маломірних суден, окрім суден, що належать підприємствам, які здійснюють промислове рибальство, або спецорганам державної влади.

Також із 1 листопада в області діє осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах, яка триватиме до початку нересту 2026 року.

Нагадаємо, минулого місяця у Сулинському заказнику правоохоронці вилучили 840 метрів браконьєрських сіток.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Інформація

