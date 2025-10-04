У Сулинському заказнику вилучили 840 метрів браконьєрських сіток

Учора, 3 жовтня, поблизу села Липове в акваторії Кременчуцького водосховища екологи виявили браконьєрські сітки із рибою. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Центрального округу.

Інспектори провели рейд на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський» і вилучили з води 14 сіток загальною довжиною близько 840 метрів. У них знаходилася риба різних видів.

Живу рибу випустили назад у водойму. Матеріали за фактом порушення передали до поліції — правоохоронці мають встановити та притягнути до відповідальності винних.

У Держекоінспекції додають, що продовжують перевірки, спрямовані на виявлення порушень природоохоронного законодавства.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуцькому водосховищі затримали браконьєрів, які ловили рибу з промислового судна: збитків вони завдали на 3 млн грн.