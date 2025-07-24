На Кременчуцькому водосховищі браконьєри ловили рибу з промислового судна — завдано збитків на 3 млн грн

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На Полтавщині поліція розпочала досудове розслідування за фактом незаконного вилову риби на території Сулинського заказника

Учора, 23 липня, працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з представниками Держекоінспекції виявили та задокументували факт незаконного вилову риби з використанням промислового судна на території Сулинського заказника Кременчуцького водосховища поблизу села Шушвалівка Градизької громади. Розпочате досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

— Працівники поліції припинили протиправну діяльність осіб, які, з використанням промислового судна, здійснювали незаконний вилов риби та намагалися втекти від патруля. На плавзасобі правоохоронці вилучили близько 35 кг риби різних видів зі слідами обвічкування. Крім того, неподалік судна поліцейські виявили сітки без бірок довжиною близько 200 метрів. Ймовірно, заборонене знаряддя лову правопорушники викинули за борт під час спроби втекти від патруля. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 3 млн 280 тис. грн, — зазначив начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління Олександр Васільєв.

За цим фактом підрозділ дізнання відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції розпочав розслідування за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 3-х років обмеження волі. Нараз тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що браконьєр у ставку виловив 7,5 кг риби, переважно карасів — йому нарахували збитків на 104 тис. грн та відкрили кримінальне провадження.

Ми також повідомляли, що на Полтавщині судитимуть рибного браконьєра, який завдав збитків громаді на понад 6 млн грн.