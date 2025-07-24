На Кременчуцькому водосховищі браконьєри ловили рибу з промислового судна — завдано збитків на 3 млн грн

На Полтавщині поліція розпочала досудове розслідування за фактом незаконного вилову риби на території Сулинського заказника
Учора, 23 липня, працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з представниками Держекоінспекції виявили та задокументували факт незаконного вилову риби з використанням промислового судна на території Сулинського заказника Кременчуцького водосховища поблизу села Шушвалівка Градизької громади. Розпочате досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
За цим фактом підрозділ дізнання відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції розпочав розслідування за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 3-х років обмеження волі. Нараз тривають слідчі дії.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що браконьєр у ставку виловив 7,5 кг риби, переважно карасів — йому нарахували збитків на 104 тис. грн та відкрили кримінальне провадження.
Ми також повідомляли, що на Полтавщині судитимуть рибного браконьєра, який завдав збитків громаді на понад 6 млн грн.
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