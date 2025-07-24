Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Кременчуцькому водосховищі браконьєри ловили рибу з промислового судна — завдано збитків на 3 млн грн

Сьогодні, 09:52 Переглядів: 143

 

На Полтавщині поліція розпочала досудове розслідування за фактом незаконного вилову риби на території Сулинського заказника

Учора, 23 липня, працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з представниками Держекоінспекції виявили та задокументували факт незаконного вилову риби з використанням промислового судна на території Сулинського заказника Кременчуцького водосховища поблизу села Шушвалівка Градизької громади. Розпочате досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

— Працівники поліції припинили протиправну діяльність осіб, які, з використанням промислового судна, здійснювали незаконний вилов риби та намагалися втекти від патруля. На плавзасобі правоохоронці вилучили близько 35 кг риби різних видів зі слідами обвічкування. Крім того, неподалік судна поліцейські виявили сітки без бірок довжиною близько 200 метрів. Ймовірно, заборонене знаряддя лову правопорушники викинули за борт під час спроби втекти від патруля. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 3 млн 280 тис. грн, — зазначив начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління Олександр Васільєв.

 

За цим фактом підрозділ дізнання відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції розпочав розслідування за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 3-х років обмеження волі. Нараз тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що браконьєр у ставку виловив 7,5 кг риби, переважно карасів — йому нарахували збитків на 104 тис. грн та відкрили кримінальне провадження.

Ми також повідомляли, що на Полтавщині судитимуть рибного браконьєра, який завдав збитків громаді на понад 6 млн грн.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини браконьєри судно Кременчуцьке водосховище Сулинська затока
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх