У Миргороді чоловік зберігав гранату та понад 600 набоїв

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23 липня у Миргороді поліціянти знайшли у місцевого мешканця боєприпаси та предмет, схожий на гранату. Небезпечну знахідку виявили під час виїзду на виклик громадян. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За даними правоохоронців, боєприпаси зберігав 39-річний чоловік. Після прибуття на місце події працівники слідчо-оперативної групи та вибухотехнічної служби вилучили з його будинку понад 600 набоїв до автоматичної зброї, а також предмет, схожий на навчально-тренувальну гранату.

Усе вилучене направлено на експертизу. Слідчі встановлюють, звідки чоловік отримав боєприпаси та з якою метою їх зберігав.

За фактом розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, що нещодавно у Миргороді під час слідчих дій у 41-річного місцевого мешканця поліціянти вилучили гранату із запалом.