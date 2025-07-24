На Полтавщині вибухотехніки поліції знешкодили уламки російського дрона

Вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину безпілотника, який впав у полі на Полтавщині. Поліція закликає не чіпати залишки боєприпасів
На одному з полів у Полтавській області поліціянти виявили уламки російського ударного безпілотника. Спеціалісти вибухотехнічної служби безпечно вилучили та знешкодили бойову частину дрона.
Як повідомили у поліції 24 липня, йдеться про безпілотник російського виробництва. Його залишки знайшли на відкритій місцевості. Операція з розмінування пройшла безпечно.
Правоохоронці нагадують: залишки боєприпасів чи ракет становлять загрозу для життя. У жодному разі не можна наближатися до них чи намагатися перемістити.
Що робити при виявленні небезпечного предмета:
Нагадаємо, взимку у Кременчуцькому районі посеред поля знайшли «Шахед».
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