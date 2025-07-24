#Безтебе… «Хочу, щоб люди знали, що поліцейські теж воюють і гинуть за Україну», — дружина загиблого Валерія Багрінцева просить підтримати петицію

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 4

«Дуже ображає, коли кажуть, що поліцейські не воюють. Мій чоловік — поліцейській, пішов на фронт добровольцем й загинув, захищаючи країну зі зброєю у руках. Він яскравий приклад того, що поліцейські — справжні патріоти своєї країни», — каже Катерина Багрінцева, дружина загиблого Валерія Багрінцева.

Жінка розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», яким був її чоловік, а також попросила долучитися до підписання петиції на присвоєння звання Героя України.

— Для мене важливо зберегти пам’ять, важливо, щоб люди підтримали петицію. Щоб знали, що поліцейські також воюють і гинуть у війні. Щоб син у майбутньому знав, який в нього був батько й пишався ним!

Катерина й Валерій — переселенці з Луганщини. До початку повномасштабного вторгнення жили й працювали в місті Рубіжне.

Вони познайомились у 2013-му році, в АТБ, де жінка працювала касиркою, а чоловік — охоронцем. Через два роки одружилися, народили доньку.

— У 2018-му році ми вирішили йти працювати до поліції. Разом пройшли конкурс, разом навчалися, разом влаштувалися працювати в поліцейську конвойну службу. Він пішов в місто Лисичанськ, я — в Северодонецьк. Все було добре, аж поки не почалася повномасштабна війна.

На той час подружжя чекало другу дитину. Катерина була на восьмому місяці вагітності, проте ще два тижні вони не виїжджали з Рубіжного — Валерій продовжував ходити на роботу. Тим часом поліцейських евакуювали в Дніпро, і 5 березня 2022 року Багрінцеви теж виїхали з рідного міста.

— Останньою маршруткою. Без речей. Лише він, я на восьмому місяці, донька й документи. Ми встигли — через три дні частину Рубіжного окупували, за іншу частину велися жорстокі бої. Наш будинок був зруйнований. В нього потрапила фосфорна бомба, квартира цілком згоріла…

Валерій продовжував працювати в поліції. Його залучали до чергування на блокпостах, він постійно був у роз’їздах, допоки Луганське управління поліції не розформували. Тоді разом із колегами чоловік влаштувався працювати в ізолятор тимчасового утримання у місто Горішні Плавні.

Син Богдан народився 17 квітня 2022 року в Дніпрі. Катерині було непросто самій з дітьми — Валерій знайшов квартиру й перевіз родину на Кременчуччину.

— Ми спочатку жили в Горішніх Плавнях, потім переїхали у Кременчук. Коли сину виповнилося три місяці, я вирішила виходити на роботу. З дітьми допомагала моя мама — її з Рубіжного допомогли вивезти волонтери. В Крюківському відділенні поліції було вакантне місце й я поїхала писати рапорт на переведення. Це було за годину до трагедії з «Амстором». Маршрутка, в якій я сиділа, ще не встигла далеко від’їхати, як прилетіла ракета…

Кременчук Багрінцевим подобався, проте Валерій мріяв повернутися додому, в Рубіжне. Катерина каже, що чоловік весь час вірив в те, що Луганщина буде деокупована й вони знов будуть жити та ростити дітей у своєму рідному місті.

— Тому у 2024 році він вирішив йти служити інспектором взводу стрілецького батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Полтавській області. Проте мені він не сказав правди. Він завжди беріг мене, говорив, що знаходиться у безпеці, а насправді був в самих гарячих точках. Спочатку на Курщині, потім під Покровськом.

Саме там 2 липня 2025 року чоловік загинув. Він пішов на бойове завдання, з якого не повернувся. Валерій з побратимами потрапив під мінометний обстріл, отримав смертельне поранення. Його ховали, як справжнього героя.

У Полтаві та Кременчуці попрощалися з поліцейським Валерієм Багрінцевим

— Він і є героєм! Він був справжнім патріотом, щиро любив свою країну. Валерій був надійним побратимом, щирою людиною, відданим службі поліцейським і турботливим батьком. Він завжди виконував свою справу з гідністю. Я дуже боялася, коли він пішов на війну, бо загиблих хлопців багато, і коли люди кажуть, що поліцейські не воюють, це дуже ображає. Просто багато інформації не висвітлюється…

Після поховання Катерина створила петицію, щоб її чоловіку надали почесне звання Героя.

Також портрет чоловіка вона передала на меморіал загиблих героїв, який розташований в Києві на Майдані незалежності.

«Він був для мене кам’яною стіною, а тепер все рухнуло. Я залишилась без опори»

Катерині важко справлятися з горем:

— Валерій був для мене всім, я була, як за кам’яною стіною, а тепер все рухнуло. Я залишилась без опори. Я почуваюсь, наче я сама в цьому світі. Наче в мене забрали опору.

Проте вона щиро вдячна всім, хто її підтримує: мамі, волонтерам, знайомим, побратимам, колегам по роботі.

— Всі мені телефонують і кажуть, що він дуже хороший чоловік був, завжди допомагав всім. Батько був ідеальний. З дітьми проводив багато часу. Дуже любив їх. Сину зараз три рочки, і він поки що не розуміє нічого. Постійно питає: «Де папа?» й виглядаю його у вікно.

Донька, яка завжди була прив’язана до батька, дуже переживає. У свої 10 років дівчинка не може прийняти правду й продовжує писати батькові на телефон повідомлення.

— Мені передали речі чоловіка, його обручку, яку я ношу на ланцюжку, його телефон. І я побачила, що донька й досі пише батькові повідомлення про те, як вона скучає…Це дуже важко. Але ми впораємося — повинні впоратися!

Зараз для жінки дуже важливо, щоб петиція набрала потрібну кількість голосів. Тому вона просить підтримки у всіх небайдужих. Підписати петицію можна ТУТ.