На війні загинув кременчуцький поліціянт Валерій Багрінцев

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 266

З початку повномасштабного вторгнення сім’я переїхала у Кременчук з Луганської області

На російсько-українській війні загинув 44-річний кременчуцький лейтенант поліції Валерій Багрінцев. Про це повідомили у поліції Полтавщини та у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Воїн загинув під час мінометного обстрілу у Донецькій області. Валерій Багрінцев був інспектором взводу стрілецького батальйону поліції особливого призначення Головного управлінні Національної поліції в Полтавській області. Як зазначили у районному управлінні, сам лейтенант був родом з Луганської області. Його дружина також працює у правоохоронних органах. З початку повномасштабного вторгнення сім’я переїхала у Кременчук.

— Валерій був надійним побратимом, щирою людиною, відданим службі поліцейським і турботливим батьком. У нього залишилися дружина, двоє синів і донька, — йдеться у повідомленні поліції області.