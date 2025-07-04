На війні загинув кременчуцький поліціянт Валерій Багрінцев

На російсько-українській війні загинув 44-річний кременчуцький лейтенант поліції Валерій Багрінцев. Про це повідомили у поліції Полтавщини та у Кременчуцькому районному управлінні поліції.
Воїн загинув під час мінометного обстрілу у Донецькій області. Валерій Багрінцев був інспектором взводу стрілецького батальйону поліції особливого призначення Головного управлінні Національної поліції в Полтавській області. Як зазначили у районному управлінні, сам лейтенант був родом з Луганської області. Його дружина також працює у правоохоронних органах. З початку повномасштабного вторгнення сім’я переїхала у Кременчук.
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