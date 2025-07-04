На Полтавщині оголошено I рівень небезпеки через негоду

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 35

Вночі та вранці 5 липня у Полтавській області очікується гроза. У регіоні оголошено I рівень небезпеки — жовтий. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Під час I рівня небезпеки погодні умови потенційно небезпечні. Можуть призвести до незначних порушень повсякденного життя, окремих ускладнень у роботі транспорту, комунальних служб чи веденні господарської діяльності. Жителям радять бути уважним та стежити за прогнозами погоди, а також дотримуватись порад відповідних служб.

Нагадаємо, за даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вже в ніч на 5 липня через Полтавщину пройде атмосферний фронт із заходу. Очікуються короткочасні дощі та грози. Після цього в регіон прийде антициклон — з ним повернеться спека