Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 5 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Василя Стуса, 2, 2А
пров. Вагонобудівний, 2/34–32
пров. Гайдамацький, 2/55–45
пров. Грузинський, 11–27
пров. Івана Паторжинського, 1–12
пров. Космічний, 3–19
пров. Лікаря Самойловича, 3–93
пров. Михайлівський, 1Б–20
пров. Пилипа Орлика, 2/53–24
пров. Сергія Петренка, 1–21
туп. 1-й Гайдамацький, 3–6
туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5
вул. Академіка Герасимовича, 53–84А
вул. Василя Стуса, 18–46
вул. Григорія Чуркіна, 2–38
вул. Івана Миколайчука, 3–23/19
вул. Космонавтів, 19/14–86
вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56
вул. Ліщинова, 1А–46
вул. Михайлівська, 16/42–21
вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39
вул. Олександрійська, 41/2
вул. Пилипа Орлика, 6/21–11/37
вул. Різдвяна, 18Б
вул. Софіївська, 41/26–55/35
вул. Тіниста, 1/5–48
вул. Чорноморська, 1/9–24/35
вул. Чумацький Шлях, 45–67
пров. Василя Барки, 6–22
пров. Вербовий, 2
пров. Вишневий, 1/83–13/20
пров. Грузинський, 3–9/20
пров. Катерини Зарицької, 4–26/44
пров. Космонавтів, 1–9
пров. Рівненський, 15, 17, 21, 23, 25
пров. Сергія Петренка, 20–33
пров. Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 32–57
пров. Чорноморський, 4–17
пр. Вишневий, 3–6
просп. Полтавський, 29/2
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
туп. Космонавтів, 1, 2
вул. Володимира Винниченка, 3–20А
вул. Гайдамацька, 21–44
вул. Деповська, 1–57
вул. Запорізька, 7, 10, 12
вул. Залізнична, 79–91
вул. Кагамлицька, 74
вул. Козацька, 15/22, 17/9
вул. Космонавтів, 39/14–60
вул. Ліщинова, 4–29
вул. Миколи Кучми, 1–46
вул. Небесної Сотні, 51
вул. Плеханова, 4, 14/2
вул. Редутна, 27–37/14
вул. Романа Шухевича, 5
вул. Сержанта Мельничука, 164/9–205
вул. Фурштадська, 1–19/25
вул. Шевченка, 102–140
просп. Лесі Українки, 21, 25, 27
вул. Тараса Бульби, 9, 9А
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Володимира Сосюри, 5, 7А
пров. Сумський, 3–12
пров. Черкаський, 3–16
пров. Чорнобаївський, 11
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1–14/16
вул. Садова, 4–16
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–80
вул. Ярова, 1–7
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
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