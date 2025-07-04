На Полтавщину повертається спека: лісівники попереджають про підвищену небезпеку пожеж

На Полтавщину повертається спека: у лісах області оголосили підвищений рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у пресслужбі філії Слобожанського лісового офісу.
Лісівники повідомляють, що у лісах області постійно працюють рейдові бригади та здійснюють патрулювання лісових масивів. Зокрема, вони прокладають мінералізовані смуги, проводять роз'яснювальну роботу з населенням, а також інші заходи, аби вберегти ліси від пожежі.
Проте лісівники додають: 90% пожеж спричинені людською недбалістю. Тож фахівці нагадують громадянам основні правила пожежної безпеки:
Крім того, на період воєнного стану відвідувати ліси на Полтавщині категорично заборонено.
Також за порушення правил пожежної безпеки у лісах передбачена відповідальність:
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині упродовж доби сталося шість лісових пожеж.
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