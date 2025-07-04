На Полтавщину повертається спека: лісівники попереджають про підвищену небезпеку пожеж

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На Полтавщину повертається спека: у лісах області оголосили підвищений рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у пресслужбі філії Слобожанського лісового офісу.

Лісівники повідомляють, що у лісах області постійно працюють рейдові бригади та здійснюють патрулювання лісових масивів. Зокрема, вони прокладають мінералізовані смуги, проводять роз'яснювальну роботу з населенням, а також інші заходи, аби вберегти ліси від пожежі.

Проте лісівники додають: 90% пожеж спричинені людською недбалістю. Тож фахівці нагадують громадянам основні правила пожежної безпеки:

не розводити вогнища в лісі або поблизу лісових масивів;

не заїжджати транспортними засобами на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів та транспорту працівників лісового господарства, що виконують господарські роботи);

не палити в лісі, не залишати недопалки чи сірники;

не залишати сміття чи легкозаймисті речовини поблизу лісових масивів.

Крім того, на період воєнного стану відвідувати ліси на Полтавщині категорично заборонено.

Також за порушення правил пожежної безпеки у лісах передбачена відповідальність:

штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах складає від 1530 до 4590 гривень;

кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів та зелених насаджень передбачає штраф від 91 тис. 800 грн до 153 тис. грн, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк;

ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині упродовж доби сталося шість лісових пожеж.