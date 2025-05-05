За добу на Полтавщині сталося шість лісових пожеж: вигоріло понад 23 га

4 травня на території Полтавської області сталося шість пожеж у лісових масивах. Про це повідомили у ДСНС Полтавщини.
00.05, село Марківка (Терешківська громада): згоріла підстилка на площі 0,1 га.
6.38, село Матвіївка (Великорублівська громада): знищено 2,1 га лісової підстилки.
7.20, село Гетьманка (Великорублівська громада): вигоріло 0,1 га.
13.33, село Ковалеве (Великорублівська громада): знищено найбільшу площу — 16,6 га.
18.17, село Кіндрівка (Піщанська громада, Кременчуцький район): згоріло 4 га сухої рослинності.
До ліквідації займання залучали рятувальників з понад 10 пожежно-рятувальних частин, місцеві пожежні команди та понад 15 одиниць спецтехніки лісгоспів і фермерських господарств. Зокрема, працювали філії Чалівського, Борівського, Полтавського та Миргородського надлісництв філії «Слобожанського лісового офісу» ДП «Ліси України».
Причини займання встановлюються.
Нагадаємо, того ж дня за Щербаками горів сухостій.
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