За добу на Полтавщині сталося шість лісових пожеж: вигоріло понад 23 га

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 183

4 травня на території Полтавської області сталося шість пожеж у лісових масивах. Про це повідомили у ДСНС Полтавщини.

Де горіло:

00.05 , село Марківка (Терешківська громада): згоріла підстилка на площі 0,1 га .

6.38 , село Матвіївка (Великорублівська громада): знищено 2,1 га лісової підстилки.

7.20 , село Гетьманка (Великорублівська громада): вигоріло 0,1 га .

13.33 , село Ковалеве (Великорублівська громада): знищено найбільшу площу — 16,6 га .

18.17, село Кіндрівка (Піщанська громада, Кременчуцький район): згоріло 4 га сухої рослинності.

Хто гасив

До ліквідації займання залучали рятувальників з понад 10 пожежно-рятувальних частин, місцеві пожежні команди та понад 15 одиниць спецтехніки лісгоспів і фермерських господарств. Зокрема, працювали філії Чалівського, Борівського, Полтавського та Миргородського надлісництв філії «Слобожанського лісового офісу» ДП «Ліси України».

Причини займання встановлюються.

Нагадаємо, того ж дня за Щербаками горів сухостій.