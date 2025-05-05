За минулий тиждень у Кременчуці народилися 23 дитини

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Майже всі малюки з'явилися на світ у перинатальному центрі

За попередній тиждень, із 28 квітня до 4 травня, у Кременчуці на світ з’явилися 23 немовляти. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Хлопчиків та дівчаток цього разу народилося майже порівну: дівчаток — 11, а хлопчиків — 12.

Майже усі новонароджені з’явилися на світ у стінах Кременчуцького перинатального центру: там народилося 22 дитини — 12 хлопчиків та 10 дівчаток. У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» народилася одна дівчинка.

Нагадаємо, тижнем раніше, із 21 до 27 квітня, у Кременчуці на світ з’явилися 20 малюків — 14 дівчаток та 6 хлопчиків.