«Люди майбутнього» знову вирушають до Узбекистану — запрошують реєструватися

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 143

Міністерство закордонних справ України та Посольство України в Узбекистані запрошують дітей віком 9–14 років в літній табір в Узбекистані.

Відпочинок запланований з 7 по 18 червня у мальовничому куточку природи, де гори, зелень і тепло справжнього літа.

Дітей чекають захопливі екскурсії, майстер-класи та творчі активності, нові друзі та незабутні враження, знайомство з унікальними узбецькими традиціями та легендарною місцевою гостинністю.

— Тут діти не лише відпочинуть, а й відкриють для себе культуру країни, де повага до гостей — священна, а щирість і тепло людей запам’ятаються надовго, — йдеться в запрошенні.

Проєкт «Люди майбутнього» створений для підтримки дітей осіб зниклих безвісти, полонених, полеглих внаслідок російської збройної агресії Героїв.

— Ми бажаємо, щоб діти, попри всі важкі обставини, росли, розвивались та досягали своїх вершин. Діти — це скарб нації й ми прагнемо дати якнайбільше можливостей для їхньої мотивації, — зазначають організатори.

Проєкт «Люди майбутнього» вже реалізовувався в Узбекистані у 2023 році — тоді 50 дітей повернулися додому з щасливими спогадами та новими знаннями!

Реєстрація відкрита за посиланням.



