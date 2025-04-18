«Люди майбутнього» знову вирушають до Узбекистану — запрошують реєструватися

Проєкт «Люди майбутнього» створений для підтримки дітей осіб зниклих безвісти, полонених, полеглих внаслідок російської збройної агресії Героїв
Міністерство закордонних справ України та Посольство України в Узбекистані запрошують дітей віком 9–14 років в літній табір в Узбекистані.
Відпочинок запланований з 7 по 18 червня у мальовничому куточку природи, де гори, зелень і тепло справжнього літа.
Дітей чекають захопливі екскурсії, майстер-класи та творчі активності, нові друзі та незабутні враження, знайомство з унікальними узбецькими традиціями та легендарною місцевою гостинністю.
Проєкт «Люди майбутнього» створений для підтримки дітей осіб зниклих безвісти, полонених, полеглих внаслідок російської збройної агресії Героїв.
Проєкт «Люди майбутнього» вже реалізовувався в Узбекистані у 2023 році — тоді 50 дітей повернулися додому з щасливими спогадами та новими знаннями!
Реєстрація відкрита за посиланням.
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