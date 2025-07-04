Ароматні пончики з кисломолочного сиру — ідеальна ідея для сніданку або чаювання. А полуничний соус додасть страві особливої літньої нотки
Газета «Для дому і сім’ї» ділиться рецептом ніжних сирних пончиків із полуничним соусом. Готуються вони просто, а смакують — як у дитинстві.
Полуницю помити, обсушити, видалити плодоніжки й подрібнити блендером до стану пюре. Додати цукор та ванільний цукор, перемішати. Ввести крохмаль, знову перемішати й уварити соус у жаростійкому посуді до загустіння.
Сир перетерти через сито або подрібнити блендером. Додати згущене молоко, яйце, сіль, куркуму, борошно з розпушувачем. Замісити тісто — воно має бути м’яким, але не липким. Сформувати кульки або пласкі пончики.
Розігріти в сотейнику олію, обсмажувати пончики партіями по 2–3 штуки до рум’яного кольору з обох боків на середньому вогні. Викласти на паперовий рушник, аби позбутися зайвого жиру.
Пончики можна подавати з цукровою пудрою або охолодженим полуничним соусом.
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