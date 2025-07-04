Сирні пончики з полуничним соусом — готуємо смачно з газетою «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 99

Ароматні пончики з кисломолочного сиру — ідеальна ідея для сніданку або чаювання. А полуничний соус додасть страві особливої літньої нотки

Газета «Для дому і сім’ї» ділиться рецептом ніжних сирних пончиків із полуничним соусом. Готуються вони просто, а смакують — як у дитинстві.

Інгредієнти для тіста:

кисломолочний сир (9%) — 350 г

пшеничне борошно — 350 г (+ для підсипання)

куряче яйце — 1 шт.

згущене молоко — 3–4 ст. л.

розпушувач — 1 ч. л.

куркума — на кінчику ножа

сіль — дрібка

олія — для смаження

Для соусу:

свіжа полуниця

цукор за смаком

ванільний цукор

крохмаль — 1–2 ст. л. (залежно від бажаної густоти)

Приготування соусу:

Полуницю помити, обсушити, видалити плодоніжки й подрібнити блендером до стану пюре. Додати цукор та ванільний цукор, перемішати. Ввести крохмаль, знову перемішати й уварити соус у жаростійкому посуді до загустіння.

Приготування тіста:

Сир перетерти через сито або подрібнити блендером. Додати згущене молоко, яйце, сіль, куркуму, борошно з розпушувачем. Замісити тісто — воно має бути м’яким, але не липким. Сформувати кульки або пласкі пончики.

Смаження:

Розігріти в сотейнику олію, обсмажувати пончики партіями по 2–3 штуки до рум’яного кольору з обох боків на середньому вогні. Викласти на паперовий рушник, аби позбутися зайвого жиру.

Пончики можна подавати з цукровою пудрою або охолодженим полуничним соусом.