У Кременчуцькій громаді чули вибухи

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4 липня, близько 23.20, у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

Нині у Полтавській області працює протиповітряна оборона. У Повітряних силах попереджали про рух російських безпілотників на Полтавщині, курсом на південь.

Офіційної інформації від облвійськадміністраії поки не надходило.

Нагадаємо, минулої ночі в Кременчуці також було гучно. Уламки БпЛА у Кременчуцькому районі пошкодили покрівлю та вікна житлового будинку. Двоє людей постраждали й були госпіталізовані.