Шторм на морі, хвилі, вітер та дніпровські кручі: фоторепортаж з гори Пивихи біля Кременчука

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 147

Наприкінці червня «Кременчуцький Телеграф» розповів про цікаві та дивовижні місця поблизу Кременчука, які варто відвідати любителям активного відпочинку. Адже у наших краях є не тільки безліч місць для плавання та засмагання, а й можливості вирушити в екстремальний похід по гірних кручах, вкритим лісом, прогулятися піщаними пляжами завдовжки у кілометри та побачити справжній морський шторм. Для цього не потрібно їхати до Одеси чи у Карпати. Усе це є поруч — на березі Кременчуцького водосховища навколо гори Пивихи.

Море, гори, річки та озера: найцікавіші місця біля Кременчука, де можна гарно відпочити на вихідних та у відпустці