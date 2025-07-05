Шторм на морі, хвилі, вітер та дніпровські кручі: фоторепортаж з гори Пивихи біля Кременчука

Наприкінці червня «Кременчуцький Телеграф» розповів про цікаві та дивовижні місця поблизу Кременчука, які варто відвідати любителям активного відпочинку. Адже у наших краях є не тільки безліч місць для плавання та засмагання, а й можливості вирушити в екстремальний похід по гірних кручах, вкритим лісом, прогулятися піщаними пляжами завдовжки у кілометри та побачити справжній морський шторм. Для цього не потрібно їхати до Одеси чи у Карпати. Усе це є поруч — на березі Кременчуцького водосховища навколо гори Пивихи.
Море, гори, річки та озера: найцікавіші місця біля Кременчука, де можна гарно відпочити на вихідних та у відпустці
Цього тижня наш кореспондент побував у тих місцях, усе це побачив, сфотографував та ще раз переконався, що їх варто відвідати. Це дійсно кременчуцькі «Сейшели» та «Карпати», поєднані в одному місці. Дивіться фоторепортаж та вирішуйте самі.
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