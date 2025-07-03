У Полтавському районі через уламки дронів постраждало двоє людей — ОВА (доповнено)

Вчора, 21:20 Переглядів: 1 640 Коментарів: 1

У Кременчуці також чули вибухи

У Кременчуцькій громаді чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

Нині у Полтавській області працює протиповітряна оборона, написав тимчасово виконувач обов’язків облвійськадміністрації Володимир Когут.

У Повітряних силах попереджали про рух російських безпілотників у південно-західний/південно-східний напрями, а також у безпосередньо у бік Кременчука.

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Як повідомили в ОВА, внаслідок падіння уламків БпЛА в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль. Травмовано людину. Нині лкарі надають їй допомогу.

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Як о 23.21 повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, у Полтавському районі через падіння уламків БпЛА постраждала ще одна людину. Їй надають всю необхідну допомогу.