У Кременчуцькій громаді чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
Нині у Полтавській області працює протиповітряна оборона, написав тимчасово виконувач обов’язків облвійськадміністрації Володимир Когут.
У Повітряних силах попереджали про рух російських безпілотників у південно-західний/південно-східний напрями, а також у безпосередньо у бік Кременчука.
Як повідомили в ОВА, внаслідок падіння уламків БпЛА в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль. Травмовано людину. Нині лкарі надають їй допомогу.
Як о 23.21 повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, у Полтавському районі через падіння уламків БпЛА постраждала ще одна людину. Їй надають всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що вранці 3 липня у Полтавській громаді пролунали вибухи. У Сухопутних військах повідомили про влучання російських безпілотників у приміщення Полтавського ОТЦК та СП, а також розташований поруч приватний житловий будинок. Т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут підтвердив загибель 2 людей.
Відомо про руйнування 32 будівель — 14 багатоквартирних будинків, 9 приватних домоволодінь, 2 заклади освіти, 6 об’єктів підприємницької діяльності. Також пошкоджень зазнали 158 вікон та 6 покрівель на будинках.
Наразі відомо, що внаслідок влучання постраждали двоє військовослужбовців терцентру та двоє працівниць Збройних сил України.
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